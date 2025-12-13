近3年5次！阿里山古道拍到黑熊 籲登山帶熊鈴自保

在阿里山特富野古道附近，發現黑熊的蹤跡至少5次。（圖／東森新聞）



日本今年發生多起黑熊傷人事件，現在連台灣也出現了，嘉義獵人協會最近3年，在阿里山特富野古道附近，發現黑熊的蹤跡至少5次，最近的一次離古道僅500公尺，協會呼籲登山民眾要帶熊鈴自我保護。

一隻黑色毛茸茸的生物，朝著鏡頭越靠越近，接著奮力一拍，連鏡頭君都嚇到了。

黑色絨毛白V字領，是台灣代表隊的台灣黑熊，近年來頻繁出沒在阿里山特富野古道南端入口，嘉義縣的鄒族獵人協會，近3年來就已經看過了5次，台灣黑熊的身影，而且距離古道只有500公尺，真的很近。

林保署嘉義分署自然保育科長許玉青：「嘉義分署在這裡提醒登山的民眾，到有熊區域的森林區域，登山健行時請務必要製造發出聲響，或者是隨身攜帶熊鈴，或者是防熊噴霧，以確保自身的登山安全。」

林保署強調如果登山的時候遇到熊出沒，千萬不要裝死和爬樹，應該是要保持冷靜並且往後退，不要做出刺激熊熊的行為，登山途中也應該要發出聲響，趕走黑熊，讓它害怕才能降低意外風險。

