近3萬人享好康！臺東設籍滿一年70歲以上長者 縣府代繳健保費免申請上路

【記者 朱達志／台東 報導】為減輕高齡族群醫療負擔、強化在地照顧支持，臺東縣政府宣布自今(115)年1月1日起開辦「老人健保費代繳」，針對設籍臺東縣滿1年、年滿70歲以上之長者，由縣府主動代繳全民健康保險自付額，協助減輕醫療支出負擔，預計全縣約近3萬名長者受惠。縣府提醒，符合資格之長者及家屬，請主動向所屬投保單位說明，惟因各投保單位作業流程不同，可能出現預收、代扣或先繳後退等情形，待投保單位透過健保署系統確認資格後，將依規定辦理退費，民眾亦可主動洽詢投保單位辦理退還事宜。

縣長饒慶鈴表示，面對高齡人口逐年攀升，縣府持續以完善且貼近需求的福利政策，打造高齡友善生活環境。近年來推動「臺東卡」制度，每月提供1,500點，協助長者外出就醫、訪視親友及參與社會活動；同時結合社區照顧關懷據點與文化健康站，提供關懷訪視、共餐服務及延緩失能課程，並規劃長青大學多元學習內容，讓長者能夠「活到老、學到老、動到老」。此次代繳對象為設籍滿1年、年滿70歲長者健保自付額，期盼進一步減輕家庭經濟壓力，讓長者在臺東安心生活、尊嚴老化。

社會處長陳淑蘭進一步指出，許多長者除照顧自身健康外，也需協助照顧孫子女，生活與經濟壓力不容忽視，因此縣府推動70歲以上長者健保自付額代繳政策，盼能實質減輕家庭負擔。提醒符合資格之長者及家屬，自1月1日起無須再繳納健保自付額，若投保單位已先行收取費用，亦可主動洽詢辦理退費。未來縣府將持續推動完善的老人福利政策，結合高齡志工與社區資源，協助長者在熟悉的環境中健康生活、安心老化。

臺東縣政府補充說明，符合資格之長者即使健保依附於子女名下，亦不影響縣府協助代繳。若民眾對代繳資格或相關事項仍有疑問，歡迎洽詢臺東縣政府縣民服務中心1999或社會處長青及身障福利科，聯絡電話：089-340720 分機141。（照片記者朱達志翻攝）