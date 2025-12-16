近30名日本國會議員陸續訪臺 臺日關係密切友好

記者吳典叡／臺北報導

日本國會會期明日結束，外交部今（16）日指出，近期將有近30位日本議員訪臺，包含日本自民黨幹事長代行萩生田光一、前法務大臣鈴木馨祐以及前農林水產副大臣瀧波宏文等，象徵臺日關係日益密切友好。

外交部今日上午舉行例行記者會，由臺灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。林郁慧指出，從這週日起，陸續有重要日本議員團訪臺，包括日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一，他是現任日華懇幹事長，將率領其選區、東京都八王子市友臺市議員自21日到23日來訪。

廣告 廣告

林郁慧說，接著還有眾議員、日本前法務大臣鈴木馨祐，以及眾議員、前首相輔佐官長島昭久也將在22日到24日訪臺。在參議員部分，前農林水產副大臣瀧波宏文將率團訪臺，他是推動臺灣戶籍正名化的重要友臺參議員。

林郁慧提及，另有參政黨重要訪團將訪臺，今年底到明年初有將近30位國會議員會來臺，象徵臺日關係日益密切友好，而日本也非常重視國會交流，願意在民主價值同盟的基礎上，繼續強化與臺灣的連結。

林郁慧強調，為促進日本政治青年對臺灣的理解，外交部從2010年陸續邀請包括國會議員助理、政黨職員以及地方議員訪團來臺，目前此研習活動已舉辦20次，今年政界青年研習營將在22日到26日舉辦，邀請約20人組成日本政界青年訪團。