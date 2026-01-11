近30年打造部落記憶 阿里山「阿將的家23咖啡館」重現鄒族生活美學

▲位於嘉義阿里山樂野部落的「阿將的家 23 咖啡館」，是一處融合鄒族文化、工業藝術與自然景觀的特色空間。園區由主人阿將親手打造，前後歷時近29年完成。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】位於嘉義阿里山樂野部落的「阿將的家 23 咖啡館」，是一處融合鄒族文化、工業藝術與自然景觀的特色空間。園區由主人阿將親手打造，前後歷時近29年完成，他表示，創作的初衷只有一個，就是希望找回過去鄒族部落生活的氛圍，讓文化記憶能以空間與生活的形式被保存下來，因此一路走來格外執著與堅持。

阿將將石頭、竹子、木頭與廢棄機械零件等材料，透過焊接與手工建造，轉化為裝置藝術、空間屏籬與造景，強烈的工業風格中，賦予廢棄零件全新的生命，也成為園區最鮮明的視覺焦點。他回憶，創作初期相當辛苦，材料多半無法購買，只能四處尋找、慢慢累積，一點一滴完成，最早只是為了打造一個自己居住的地方。

整體設計以重現部落生活為核心，並隨著觀光發展調整動線與使用方式。其中象徵傳統生活中心的「補補儒」爐火空間，是過去炊煮、接待與聚會不可或缺的存在。園區內亦可見以麻竹與桂竹搭建的雙層竹構建築，這項工法來自阿將的祖父親自傳授。當年祖父已八十多歲，仍以口述與示範的方式，在現場一步步教導，歷時約兩年完成，成為園區中極具情感與文化價值的一隅。

園區最深處設有戶外露台，視野遼闊，群山層疊、綠意盎然，晨昏之際常有山嵐薄霧環繞，讓旅人得以遠離城市喧囂、放下壓力。也因此，這裡亦被不少遊客與網友形容為「台版宮崎駿世界」或「魔戒精靈村」。

「阿將的家 23 咖啡館」以四個「很特別」聞名，包括入園方式、點餐方式、園區景觀及公休日。園區僅提供阿里山產區咖啡，咖啡豆由主人自行日曬、烘焙，並以虹吸壺沖煮。其中一區為阿將專屬的泡茶與座位空間，牆上掛滿各式工具，搭配特製煮爐，成為他親自招待貴賓的重要場域。

園區採取取號碼牌帶位制度，點飲品可免入場費（每人一份），每次入園停留時間為1.5小時；若未消費或於最後點餐時間15:30後入園，則需酌收入園參觀費每人290元，並於16:30清場結束營業。業者也提醒，因每日人數控管，務必提前預約入園時間，臨時前往可能無法入場，或僅能純參觀（需買門票）。

除了咖啡館本身，園區更像是一座藝術村落與心靈休憩地。阿將夫妻親手堆砌石頭屋、焊接鐵件、種植花草，每一座小屋皆為獨立且風格各異的座位空間，連周邊植物的生長線條都充滿藝術感。園區內還有十多隻親人的貓咪，牠們的「貓部落」與「糧倉」位於入口一側，深受遊客喜愛。

園區後方有一間石頭屋，曾於2014年6月10日接待日本藝人福山雅治入住，男主人特別立碑紀念，也成為熱門拍照打卡點。此外，「阿將的家 23 咖啡館」亦設有藝術營地，提供一帳一空間的露營區與懶人露營選項，入住者需自備睡袋，就能在阿里山藝術與山林間，體驗一場更深層的慢活時光。