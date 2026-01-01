近300人齊聚歡慶元旦 攀登馬祖第一高峰迎接新年

民國115年元旦清晨，來自馬祖在地與各地旅人的腳步齊聚離島第一高峰－馬祖壁山，參加一年一度的「北竿元旦迎晨曦暨升旗典禮」。（圖／馬管處）

民國115年元旦清晨，來自馬祖在地與各地旅人的腳步齊聚離島第一高峰－馬祖壁山，參加一年一度的「北竿元旦迎晨曦暨升旗典禮」，由交通部觀光署馬祖國家風景區管理處再次攜手北竿鄉公所、北竿鄉代表會、北高守備大隊等單位共同舉辦，與民眾攜手迎接嶄新的一年

連江縣議員周瑞國、陳玉發、連江縣北竿鄉長吳金平、連江縣北竿鄉鄉民代表會主席林家友、代表王芳瑤、王長源、王冠予、詹庭語、北高守備大隊長魏政雄及交通部觀光署馬祖國家風景區管理處長洪志光等與遊客攜手迎接嶄新的一年。

天色尚未亮，冷風微微刺骨，壁山有近300位民眾齊聚山頂，為抵禦山頂寒風，馬管處貼心準備了象徵「溫暖、守護、活力」的保暖圍巾，不少參加者收到圍巾後笑著表示：「多虧這條圍巾，不然脖子早凍僵了」。

等待晨曦的同時，由行進鼓人Drumacue以鼓聲為活動揭開序幕，鼓點節奏從低沉逐漸昂揚，彷彿替地平線下蓄勢待發的陽光打拍子，節奏強烈的鼓聲如同大地的心跳般，不僅讓在場民眾瞬間甦醒，也為冷冽的清晨注入暖流。

新的一年開始，在高山上大聲喊夢想，會比平常說一百句都更有力量！洪志光大聲許下「不論求學、事業，都馬到成功」新希望。吳金平許下「祝大家馬年行大運，歡迎來北竿旅遊」的希望，許多民眾也以大聲公大聲喊出「希望家人都健康！」、「平安順利！」等，這些在山頂迴盪的，不只是聲音，更是屬於2026年的第一份勇氣與祝福。

