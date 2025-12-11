近300助理連署籲陳玉珍撤案 傳藍中央仍堅持修法

記者王一德、陳志峰／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法讓助理費除罪化，如今引爆助理們怒火，除了有將近300名助理連署，包含民進黨團幹部也一同響應。而今（11）日司法委員會中，助理費修法議題的專案報告上，就連翁曉玲都稱不完全認同陳玉珍修法內容。不過據了解，國民黨中央和正副議長仍堅持要繼續推動修法議程，甚至致電藍委撂話要聽從黨意，但也傳出青壯派藍委正醞釀三讀表決時投反對票，國民黨內部矛盾似乎持續擴大。

有將近300名助理連署要求，國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪化」撤案

在看板上一一簽名，民進黨立院黨團幹部全到齊，響應要陳玉珍撤回助理費除罪化提案連署；反觀藍白立委僅有陳昭姿1人簽署，截至11日下午跨黨派已經有近300名助理們簽署。但這些人看在翁曉玲眼中，卻成了對自己沒自信。

國民黨立委翁曉玲：「（修法）不會影響到既有助理的權益，除非是他們認為他們自己可能不夠資格、不夠優秀。坦白說以我個人的立場，裡面有些內容我也不見得贊同。」

翁曉玲再度語出驚人，不過也不挺陳玉珍提案內容中的「經費核銷不用檢附單據」。不過明明自家立委助理都很不滿，據了解，國民黨中央和正副議長系統仍堅持推進議程，甚至致電藍委撂話要求聽從黨意，更傳出傅崐萁正在追查有哪些藍委助理連署。

記者：「總召可以說一下助理費的爭議嗎？」

原本大讚進步法案的傅崐萁，如今對於助理費除罪化閉口不談，而傅崐萁辦公室也澄清外傳對助理查水表是子虛烏有，但也有助理私下嗆聲「有種開除我」，畢竟現在不少年輕藍委都挺不下去，傳出已私下串聯，醞釀三讀表決時跑票、投反對。

傳出藍營內部也有人不挺這項修法提案。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥：「我們現在還在接受各方的意見，在明天黨團大會的時候我們再充分討論。」

民進黨立委莊瑞雄：「國會助理都沒有薪水，會不會很多助理來？會，這個法案通過以後就叫，劣幣驅逐良幣，變成一個利益交換的地方。」

只是為何助理費除罪化，爭議持續延燒，藍營仍不願喊卡，時代力量黨主席王婉諭點出關鍵原因。

陳玉珍提案修法「國會助理費除罪化」。

時代力量黨主席王婉諭：「這法案一通過，立法委員每個月實拿薪水19萬，助理費47萬加班費9萬多，這比總統的薪水還要高。」

會不會強推助理費除罪化？藍營內部仍沒有達成共識，茶壺風暴持續醞釀中。

