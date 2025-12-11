近300名國會助理要求撤案 民進黨籲藍白表態：反對挺貪污、挺慣老闆的提案

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍力推「助理費除罪」法案，讓立委每月能統籌運用56萬元補助費，更免單據核銷，引發朝野立委助理不滿，已有284名助理連署要求撤案，國會助理公會更號召明日在立法院抗議。對此，民進黨發言人韓瑩今（11）批評，藍白立委的修法方向形同將把貪污助理費合法化，恐使助理費淪為「私房錢」，嚴重侵害助理權益。

民進黨發言人韓瑩表示，呼籲國民黨與民眾黨應盡速表態，公開反對陳玉珍此一被外界視為「挺貪污、挺慣老闆」的修法提案。（資料照）

韓瑩指出，面對社會疑慮與助理的反對聲浪，陳玉珍仍強硬宣稱不會撤案，並要求工會與其直接溝通，引發外界質疑她漠視助理權益、執意推動爭議修法，甚至被認為是在替涉及助理費爭議的國民黨公職護航，態度行徑令人咋舌。

韓瑩續指，民眾黨立委劉書彬更不遑多讓。根據媒體報導，據傳其助理加入連署、為自身工作權益發聲時，劉書彬不僅未支持，更被爆出飆罵助理，此種對待辛苦助理的作風，苛刻態度不僅宛如「慣老闆」，更與民眾黨主席黃國昌所聲稱的「公款公用」原則相互矛盾。

韓瑩強調，民進黨反對任何企圖透過修法自肥、犧牲助理工作權益的行為，呼籲國民黨與民眾黨應盡速表態，公開反對陳玉珍此一被外界視為「挺貪污、挺慣老闆」的修法提案，共同維護國會助理的勞動權益，避免讓國會成為特權溫床。

