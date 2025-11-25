近300萬筆數據揭密糖尿病腎病風險！ 竟然早在「糖尿病前期」就已曝險？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文





糖尿病是國人相當常見的慢性病之一，它不只會影響心血管健康，長期下來還有可能導致腎臟病變，甚至面臨需要洗腎的命運。演譯基金會公布近300萬筆健康數據分析結果，發現糖尿病族群罹患腎病變的風險竟比一般人高出11倍，而且血糖對腎臟的影響可能早在糖尿病前期就已經開始。

因此，演譯基金會響應世界糖尿病日，舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手健保署、國健署、醫界及生醫產業，共同提倡糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，並呼籲民眾「控糖早行動、護腎不拖延」。

別以為糖尿病前期就安全！ 腎病風險高3倍

演譯基金會運用近300萬筆華人健康大數據，追蹤分析過去十年的健康變化趨勢，結果有以下發現：

一般人的腎病變風險約5％

糖尿病前期族群的腎病變風險達15.31％，高出一般人3倍

糖尿病族群的腎病變風險高達56.29％，為一般人的11倍。





由此可知糖尿病與腎臟病變風險緊密相連，而且演譯基金會董事長石曜堂提到，這些數據同時也指出「糖腎連鎖」其實在糖尿病前期就已在發生，當血糖開始有異常情形，腎臟的負擔就已開始啟動，因此糖尿病前期並非「安全區」，而是健康的警訊。





台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟醫師表示，目前「糖尿病前期」盛行率為29.6％，排名全球第三，而且盛行率有逐年攀升的趨勢，此外有高達40％糖友會併發腎臟病變，這也是台灣洗腎的主要原因。

糖尿病腎病變早期發現很重要 應及早篩檢介入

但是，糖尿病初期沒有症狀不容易發現，而且糖尿病病友腎功能惡化初期也較難以覺察，可能會因此失去早期治療甚至預防的機會。





所幸，前工研院生醫所副所長、生醫董事長博士曾錙翎提到，研究與演譯基金會大數據的結合，驗證台灣自主研發的腎功能生物標記檢測，在腎功能惡化前可提早預測惡化風險，補足傳統指標的不足，研究成果也被納入「台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」中對早期檢測的重視，呼籲應及早進行腎功能篩檢與追蹤，才能在疾病惡化前即時介入。

糖尿病防治需跨層級合作 整合照護、及早預防

不過，除了檢測、用藥以外，飲食、運動等生活習慣的調整都是糖尿病照護相當重要的一環。中國醫藥大學附設醫院大數據中心副院長郭錦輯醫師表示，若能即時對前期糖尿病患者導入個人化腎病風險管理，從生活習慣介入，就有機會達到超早期精準腎病預防的效果。





而且糖尿病防治還需要跨專科、跨領域的整合照護與健康教育。對此，健保署副署長龐一鳴表示，健保署已透過長期推動的「糖尿病及慢性腎臟病整合照護方案」，及國家推動的「健康臺灣三高防治888計畫」，讓將8成病友加入照護網，讓照護網內的8成病友接受生活習慣諮詢，並讓8成病友的病情獲得控制，藉由跨科別、跨層級的照護團隊，協助病友穩定控制血糖與腎功能。



