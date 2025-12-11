近300路口裝「雙色溫照明」 每月少約3車禍

雙色溫照明（圖／TVBS資料畫面）

交通部為了改善行人安全，自今年起在全台灣近300個路口安裝了「雙色溫照明」系統，路段使用黃光，而路口則轉為白光，目的是透過色溫的變化提高駕駛人的警覺性。

雙色溫照明（圖／TVBS資料畫面）

根據交通部的統計，這種雙色溫照明系統的安裝，使得每個月平均能減少約3起交通事故，相較於裝設前，夜間時段的交通事故從平均每月11.6件降至8.875件，降幅約為23.4%。 雖然雙色溫照明系統在減少事故方面顯示出效果，但也有駕駛人反映，這樣的強光可能會對眼睛造成不適。

北市從去年12月開始在62個路口安裝雙色溫照明，計劃從明年起將全市路燈都採用雙色溫規劃，以進一步降低交通事故的發生機率。

