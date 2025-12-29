近370億元賠償! 三千多萬用戶個資外洩案 南韓酷澎宣布前員工涉當駭客

南韓電商巨頭酷澎 29 日發布聲明，宣稱將就日前發生的用戶個資外洩事件進行賠償，預估將動用 1.69 兆韓元，向 3370 萬位用戶提供優惠券、折扣賠償。 圖：翻攝自 @cameron_brooks5 X 帳號

[Newtalk新聞] 南韓電商巨頭酷澎 ( Coupang ) 日前爆發大規模用戶個資洩露事件，近 3,370 萬客戶資料遭到洩露，引發國際輿論熱議。針對此次事件導致的客戶權益受損，酷澎今天 ( 29 日) 發布公開聲明，宣布向每一位受影響的客戶進行賠償，預估總花費可能多達 1.69 兆韓元 ( 折合新台幣約 369.28 億元 )。該公司也透過聲明，承諾未來將履行企業責任，成為足以獲得客戶信賴的公司。

根據《大紀元新聞網》今天的報導，酷澎於 11 月下旬發生大規模客戶個資洩露事件，總計 3,370 萬用戶的個人資料遭到外洩，事件預估波及南韓近三分之二的人口。事件發生後，酷澎首席執行官朴大俊於 12 月初宣布辭職，並針對個資外洩的主要原因展開調查。

為了向權益受損的用戶進行賠償，酷澎於 29 日發布聲明，宣稱將向每一位酷澎會員發放價值 5 萬韓元 ( 折合新台幣約 1092.54 元 ) 的折扣與優惠券，並承諾相關優惠可用於該公司旗下的各類服務，預計將於 2026 年 1 月 15 日起逐步發放。

酷澎公司臨時首席執行官哈羅德．羅傑斯 ( Harold Rogers ) 也透過該聲明，宣稱酷澎將以此次事件做為營運方針的轉折點，未來將全心全意地踐行「以客戶為中心」的原則，並將責任履行到底。「我們希望酷澎未來能轉變成一間足以獲得客戶信賴的公司」。

該報導補充表示，在公布賠償方案的前一天，酷澎創辦人金範錫首次針對客戶個資外洩一事公開進行道歉。

酷澎方面也強調，公司已於上周取得足夠的證據，並釐清數據洩露事故責任人的身分，確定一位離職員工涉及採取洩露用戶數據的駭客行動。酷澎表示，公司已經追回了前員工在駭客攻擊中使用過的各種設備，並掌握嫌疑人供詞，預計未來將進一步追究該名離職員工的責任。

