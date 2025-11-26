近4分之1家庭是月光族 為何美國中高收入戶也存不了錢

一份最新研究顯示，美國近2成5家庭正面臨「月光族」處境，雖然整體比例在過去一年仍持續上升，但成長幅度已明顯趨緩，財務壓力卻更加集中在中低收入族群身上。



美國銀行研究所（Bank of America Institute）發布報告指出，截至 2025 年，目前約有24%的美國家庭被認定為月光族，較2024年微升0.3個百分點；然而，相較一年前的增加幅度，成長速度已下降近3倍。研究將月光族界定為把9成5以上收入用於房租、食物、汽油、水電、網路、大眾運輸及育兒等生活必需支出的家庭，使其幾乎沒有能力進行儲蓄或非必要消費。

通膨成長速度超越稅後薪資增幅

美國銀行研究所經濟學家瓦德福（Joe Wadford）分析，今年月光族比例雖持續增加，但上升幅度顯著趨緩，反映新增的財務壓力主要落在低收入家庭。他指出，這些家庭正承受成本上漲的衝擊，而且通膨成長速度已在今年超越中低收入者的稅後薪資增幅，導致財務吃緊情況更為普遍。

根據數據，低收入家庭中的月光族比率從去年的28.6%以及2023年的 27.1%，升至今年的29%；中高收入家庭的變化則相當有限。瓦德福表示，今年通膨對低收入族群造成更明顯的壓力，因為薪資與支出差距正加速擴大。他舉例，若薪資僅成長1%，但生活成本卻上升3%，家庭支出缺口便會迅速擴大，使得日常帳單愈來愈難以負擔。

美國經濟呈現「K型復甦」

報告同時指出，約有19%的高收入家庭也落入月光族行列。研究將原因歸為「生活方式通膨」──收入增加伴隨更高的消費標準，包括購屋、添購新車等，使得開銷迅速擴張、現金流反而吃緊。瓦德福說，高收入家庭的財務壓力往往來自消費水準提高，而非生活成本上漲。

薪資動能的變化亦反映在不同收入族群之間的差距。報告顯示，自2025年初起，低收入族群的薪資成長明顯放緩，不再像2021至2022年期間的快速增長，並在2023至2024年間持續降溫。瓦德福指出，這種成長幅度的落差使美國經濟呈現「K型復甦」──高收入者持續向上，低收入者則面臨停滯甚至倒退。他強調，目前高低收入家庭之間的薪資增速落差是自2016年以來最大，若就業市場持續對兩者產生不同反應，收入差距與財務壓力的分化將成為未來常態。

