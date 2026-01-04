近4天全台123人非創傷性OHCA 消防署呼籲身體不適立即報警

近期因冷氣團南下導致氣溫驟降，直至今天氣溫才開始緩步回升，據消防署統計，去年12月31日至本月3日，全國非創傷性OHCA人數共計123人，其中12月31日34件、1日26件、2日34件、3日29件，但OHCA人數與天冷並無直接關連，呼籲民眾注意保暖。

消防署表示，氣溫驟變，民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病，尤其長者或有三高病史患者，不要頻繁進出溫差太大場所，特別是清晨、夜晚或溫差大時。另外應避免外出或進行劇烈運動，若感覺身體不適應立刻通報119儘速送醫。

