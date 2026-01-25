近4年首次！美俄烏三方坐下來談了 澤倫斯基稱討論具建設性

烏克蘭、俄羅斯與美國代表團在阿拉伯聯合大公國進行為期兩天的會談後，烏克蘭總統澤倫斯基表示，三方針對結束戰爭的「可能參數」進行了「具建設性」的討論。美國官員透露，下一輪談判將於2月1日在阿布達比舉行，並形容會議氣氛積極正面。

烏克蘭、俄羅斯與美國代表團在阿拉伯聯合大公國進行為期兩天的會談。 （圖／《路透社》）

綜合外媒24日報導，這是川普政府官員首次與俄烏雙方同時坐下來協商，也是華盛頓推動結束莫斯科近4年入侵行動的重要進展。澤倫斯基在通訊軟體Telegram上寫道，各方同意向各自政府報告談判的每個面向，並與領導人協調進一步行動。

廣告 廣告

美國官員表示，會談涵蓋廣泛的軍事與經濟議題，包括在達成協議前先停火的可能性。關於遭俄羅斯占領的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠，各方尚未就監督與營運框架達成最終協議，但同意電廠產生的電力將「公平分配」，控制權問題仍待解決。

澤倫斯基強調，各方理解「需要美國監督和控制結束戰爭的進程，並確保真正的安全」。美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）參與談判，烏克蘭方面派出首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）與總統幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov），俄羅斯則派遣軍事情報與軍隊代表。

烏克蘭、俄羅斯與美國代表團在阿拉伯聯合大公國進行為期兩天的會談。 （圖／《路透社》）

兩位美國官員在華盛頓向記者簡報時表示，會談期間美方團隊在不同會議室之間穿梭，協調俄烏工作小組的討論。一名官員說：「所有議題都被討論了，雙方都沒有因討論內容而退縮。我們看到會議室裡充滿尊重，因為他們真的在尋找解決方案。」在第二天會談結束時，三方團隊共進午餐，該官員表示：「有那麼一刻，每個人看起來幾乎像朋友。我感受到希望。」

美國官員指出，在阿布達比會談前，川普與澤倫斯基在瑞士達沃斯的會面，以及威特科夫與庫許納在莫斯科與俄羅斯總統普丁長達4小時的會談，為三方談判奠定基礎。一名官員表示，在與普丁會談的最後一小時，普丁表示希望看到戰爭的外交解決方案，並派遣了相當龐大的代表團前往阿布達比。

普丁22日會見了美國特使威特科夫。 （圖／《路透社》）

儘管澤倫斯基曾在達沃斯表示潛在和平協議「幾乎準備好了」，但某些敏感爭議點—尤其是領土問題—仍未解決。美國官員表示，在澤倫斯基與普丁會面之前，俄烏官員可能需要在俄羅斯或烏克蘭舉行進一步會談。克里姆林宮堅持，要達成和平協議，基輔必須從俄羅斯非法吞併但尚未完全占領的東部地區撤軍。

會談進行期間，俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊。基輔市軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，無人機攻擊造成首都1人死亡、4人受傷。烏克蘭第二大城哈爾科夫也遭無人機襲擊，造成27人受傷。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上寫道：「普丁憤世嫉俗地下令對烏克蘭發動殘酷的大規模飛彈攻擊，就在代表團於阿布達比會面推進美國主導的和平進程之際。他的飛彈不僅打擊我們的人民，也打擊談判桌。」

延伸閱讀

亞馬遜大瘦身！第2波裁員掃走1.6萬人 高層：不會是常態

准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜