近4成兒少認「世界少了我沒關係」 台灣學童幸福感創新低

兒盟認為孩子的福祉必須在制度及生活層面同步補強，期待政府未來在兒少政策推動上，能更妥善地回應孩子的需求。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

據統計，我國近年兒少輕生數不斷攀升，據兒盟18日公布調查顯示，台灣學童的主觀生活滿意度雖回升至72分，但仍落後於國際平均，更令人憂心的是，13歲青少女的幸福感跌破及格線，僅48.9分，與國際平均相比差距顯著；近4成兒少更表示「世界少了我也沒有關係」，心理疏離感創下三年新高。兒盟呼籲各界應正視兒少身心困境，打造讓孩子能被理解、敢求助、有力量面對壓力的成長環境。

據調查指出，2025年台灣兒少的主觀生活滿意度平均為72分，較去年進步4分，仍低於2023年的73.5分，71.6％兒少對生活感到滿意，幸福感有回升趨勢，但與國際平均相比，台灣兒少不論年齡或性別滿意度皆偏低，又以13歲青少女明顯下滑，遠低於同齡者國際平均值。

調查顯示，台灣兒少對自身外貌的評價亦大多偏向負面，無論年齡或性別，認為自己「有點胖或太胖」的比例皆高於國際平均，更有46.3％的13歲青少女中對身形不滿，顯示外貌焦慮與自信不足的情況相當普遍；在生活習慣方面，台灣兒少男女運動狀況皆明顯不足，遠低國際平均。

調查發現，台灣兒少對同儕支持的感受普遍偏低，僅46.7％的孩子認為同學友善、樂於助人或能彼此接納，比例低於國際平均，其中11歲學童及男生的同儕支持度皆比國際平均低約1成，顯示近半數孩子在班級互動中仍感到孤立或難以融入。

調查更顯現，台灣兒少的課業壓力也較國際提早浮現，40.8％的11歲男生中已感受到課業壓力，明顯高於國際平均；較去年調查，女生從11歲到13歲的壓力感受更增加約1成。

兒盟認為孩子的福祉必須在制度及生活層面同步補強，期待政府未來在兒少政策推動上，能更妥善地回應孩子的需求。為協助兒少的身心發展更加穩定與平衡，兒盟呼籲，應強化兒少心理健康前端預防與支持服務：兒盟肯定政府將成立「兒童及家庭署」，強化兒少照護能量，建議將兒少心理健康促進的三級預防方案，納為衛福部「兒童及家庭署」的核心業務之一。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

