近40位AV女優空降台灣 「大人國」把桃園變限制級樂園

〔記者鍾志均／台北報導〕日本成人產業話題級盛事，真的要「實體降臨」台灣了。

主打成人娛樂、藝術與文化交流的「ADULTOPIA 大人國」活動，確定3月27日至29日在「桃園會展中心」登場，一口氣集結近40位日本AV女優，橫跨現役、引退、即將畢業世代，打造一場前所未見的「大人限定」三日盛會。

這次ADULTOPIA 大人國不只是展覽，而是直接把「日本成人產業的一整套文化系統」搬來台灣。

活動最大亮點之一，就是日本成人頒獎典禮首度移師海外、並選在台灣舉辦，開幕當天將舉行紅毯＋舞台頒獎，且全程直播，等於讓台灣成為日本成人娛樂史上的關鍵一站。

女優名單同樣話題滿滿。包含「最強黑肉女王」AIKA、SOD國民系代表大槻響之外，高橋翔子、天使萌、未歩奈奈、榮川乃亞、水川菫等已引退或剛告別舞台的名字全數在列。

夏目響、南條彩、橘瑪麗等即將引退的女優，也確定把「畢業紀念」選在台灣完成。對粉絲來說，這不只是見面會，而是一次時代交會的現場。

主辦單位強調，ADULTOPIA 大人國並非單點式追星活動，而是以成人產業為核心，向外延伸到藝術、設計與創作。

本次更邀請西班牙知名成人藝術家Luis Quiles，從主視覺到重量級藝術展覽，透過繪畫與裝置作品，探討情慾在當代藝術中的多元樣貌，試圖讓「成人」不再只是標籤，而是一種文化視角；活動詳情可上ADULTOPIA大人國社群。

