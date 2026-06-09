近40年黨齡畫句點 邱建富退民進黨選彰縣長

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▲邱建富親赴民進黨縣黨部遞交退黨申請書，批評民進黨已經離人民越來越遠。（圖／邱建富提供，2026.06.08）

[NOWNEWS今日新聞] 決定投入彰化縣長選戰的前彰化市長邱建富，今（9）日上午親赴民進黨縣黨部遞交退黨申請書。邱建富痛心地說，如今的民進黨已不再是當年那個能大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨，只剩下派系利益，忘記人民需求，「今天走出民進黨，不是政治生命的結束，而是另一段為彰化打拚旅程的開始。」

邱建富指出，自己從民進黨草創時期便投入黨務工作，是創黨黨員、終身黨員，擁有近40年黨齡，歷任縣議員、彰化市長、兩屆彰化縣黨部主委，以及2024彰化縣百工百業信賴總會總會長，人生最重要的政治歲月幾乎都與民進黨共同走過。感謝民進黨過去的栽培。

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邱建富直言，近年黨內發展已逐漸偏離創黨理念，許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員聲音越來越難被聽見，「當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠。」

不甩派系壓力 邱建富決定以無黨籍放手一搏

邱建富早年支持現任總統府資政姚嘉文，屬民進黨「福利國連線」系統；福利國連線解散後進入正國會。因堅持與同樣出身姚嘉文系統的立委黃秀芳競爭縣長黨內初選，遭正國會除名；之後在黨內類民調中排名第三，敗給立委陳素月與黃秀芳，民進黨最終由陳素月出線。邱建富經多番考量，認為不能辜負支持者期待，最終決定退出民進黨，以無黨籍身分放手一搏，投入彰化縣長選戰。

對於退黨決定，邱建富坦言心情並不輕鬆，經過長時間思考後，認為這是現階段最負責任的選擇。他希望跳脫政黨框架，以更大格局直接向人民負責，讓選舉回歸政策與治理能力的競爭，「彰化縣長不應只屬於某個政黨或派系，而是屬於所有縣民」。面對外界質疑他與各黨派陣營都保持友好關係，邱建富表示「政治不應該是製造敵人，而是集結更多願意為地方努力的人，一起解決問題。」



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