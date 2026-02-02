近40張露臉裸照刊出！艾普斯坦檔案出包 受害者怒斥：給全世界下載？

編譯張渝萍／綜合報導

美國司法部上周五（1/30）在網站上公布最後一批已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，包括超過300萬頁的文件、2000段影片與18萬張照片，讓美英政經界大咖與艾普斯坦的互動再次搬上檯面，重擊形象，甚至有犯法疑慮。

然而，《紐約時報》1日報導指，在審閱這些檔案後，發現竟然檔案包含將近40張未打馬刪減的照片，這些裸照中的年輕女性臉部清楚，甚至可能有些是未成年人。美國司法部這項舉動已對受害者進行二次傷害，引發外界擔憂，受害者也怒斥：「放任全世界下載，沒有比這樣的行為還要不保護受害者！」

《紐時》發現司法部將受害者裸照為遮蔽就露出，恐造成二次傷害。（圖／翻攝自X平台 @ePapillonBlu2）

近40張照片為遮蔽就公布

《紐約時報》報導，根據規定，公開艾普斯坦檔案時，聯邦政府原本必須對露骨的性影像以及任何可能用來辨識受害者身分的資訊進行遮蔽處理。

然而，《紐時》在審閱司法部上傳的大量文件時發現，竟有將近40張未經遮蔽的圖片一同被公布。報導指，這些影像應屬於私人照片收藏的一部分，照片中不僅顯示裸露的身體，還清楚呈現人物的臉部。

不僅如此，照片中的人看起來年紀很輕，很可能包含未成年人。有些影像似乎拍攝於艾普斯坦的私人島嶼，包括海灘場景；另一些則是在臥室或其他私人空間中拍攝。

《紐時》31日便通知司法部，指出記者在檔案中發現的裸照，隔日也發現更多相關影像，繼續向司法部通報。一名發言人表示，司法部「正日以繼夜地處理任何受害者的這些擔憂、進一步遮蔽可識別個人身分的資訊，以及所有依該法仍需進行進一步遮蔽的檔案，包括性影像」。

該發言人補充說：「一旦完成適當的遮蔽處理，所有符合公開規定的文件將重新上線。」

英王查爾斯胞弟安德魯不雅照被釋出，可看到安德魯用狗趴式壓在一名女子身上。（圖／翻攝自X平台 @mwilliamsthomas）

受害者不安：相信政府會保護我們太天真

官員們已大多移除或遮蔽了《紐時》所標示的影像。這些照片似乎至少涉及七名不同的人物，但《紐時》並未嘗試辨識這些受害者身分。

艾普斯坦案受害者法默（Annie Farmer）曾在法庭上作證，描述她在青少年時期如何遭艾普斯坦及其伴侶麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）引誘並性侵。她表示，得知這類影像曾對外公開，讓她感到「極度不安」，也讓她意識到，認為政府會依法保護受害者的這個想法實在太天真。

艾普斯坦案目前僅艾普斯坦本人，以及其前女友、名媛麥斯威爾被起訴。（圖／翻攝自X平台 @PopBase）

法默1日表示：「很難想像，完整的裸照公開、任由全世界下載，沒有任何行為比這個更不保護受害者！」

其他受害者也對自己的姓名及其他可識別資訊出現在檔案中表達憤怒。代表一名女性的律師亨德森（Brittany Henderson）指出，該名女性先前從未被公開與艾普斯坦聯繫在一起，但卻在檔案中被點名；她形容這些遮蔽失誤「令人髮指」，「我們對司法部對這些女性所展現出的漫不經心程度感到震驚。」

Bizarre video of Jeffrey Epstein chasing girls around his kitchen was released in the Epstein files yesterday pic.twitter.com/Keq1EYN1Ia — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) January 31, 2026

▲司法部釋出的片段可見艾普斯坦在廚房追著女孩們跑。

司法部原本應在12月19日前公布所有艾普斯坦檔案，但未能如期完成。遲至上周五（1/30）釋出的最後一批內容不僅包含數百萬份文件，還包括2000段影片與 8萬張圖片。司法部表示，超過500名律師與審查人員參與了發布流程。

檔案中的遮蔽作業有時顯得雜亂且前後矛盾：某些文件遮蔽了某人的姓名，但在其他重複出現的文件中卻完全公開。

部分受害者對於自己資訊被揭露、而有權勢人士的姓名卻受到保護感到憤怒。

艾普斯坦與多名女子合影，她們的臉部被遮蔽、身分不明。（翻攝House Oversight Committee）

其中一個案例中，紀錄顯示曾任川普顧問班農（Stephen K. Bannon）與艾普斯坦之間的一段簡訊往來，內容提及一篇關於川普總統的新聞文章。相關的司法部檔案中，附帶了一張川普總統的照片，但川普臉部被遮蔽處理。

