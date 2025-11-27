近40%居民是長者！香港宏福苑大火 疑因「這個」釀災

即時中心／林韋慈報導

香港大埔宏福苑昨（26）日發生世紀大火，造成至少55人死亡，仍有約200人失聯或受困。警方及消防處初步調查指出，大廈外牆的保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；每層電梯大堂窗外的易燃發泡膠，也可能加速火勢蔓延。





根據《端傳媒》報導，宏福苑業主立案法團去（2024）年1月通過一項3.3億港元（約4243萬美元）的屋苑大維修方案，要求住戶繳交維修費，引發部分業主不滿。

宏福苑業主立案法團主席徐滿柑表示，上任後即向承包工程公司確認材料是否具阻燃性，對方回應已完成防火測試並提供相關證書。他強調，法團曾了解棚網阻燃情況，並向居民說明，但發泡膠本身並無防燃標準。至於8幢樓窗戶封上發泡膠，是因施工中打鑿外牆紙皮石，以防碎石擊破窗戶，但實際使用數量不詳。徐滿柑表示，目前最重要的工作是協助居民尋找親人並安排臨時住宿。



香港高級警司鍾麗詒在新聞發布會指出，其中一棟大樓每層電梯間窗外安裝的發泡膠易燃，施工人員可能存在「嚴重疏忽」，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。消防顧問梁錦德表示，發泡膠燃點低，遇熱易下墜，加快火勢蔓延，他建議施工改用「岩棉」等耐燃材料。香港執業安全師學會會長李光昇指出，發泡膠燃燒時會釋放有毒氣體，顯示工地安全意識不足。



此外，外界指出建築外部棚網疑似未具阻燃效果，違反香港勞工處及屋宇署規定，可能與火災迅速蔓延高度相關。部分居民更目擊工人「邊抽菸、邊燒桿」，增加安全風險。香港工程師學會消防分部發言人區家豪補充，現場雜物及易燃材料堆積，也助長火勢擴散。



台灣資深消防員蔡宗翰曾分析，高樓易產生「煙囪效應」，熱氣從電梯井與樓梯快速上升，加上強風吹拂，使火勢更迅速蔓延。再加上香港近期受東北季風影響，氣候乾燥、風力加大，提供充足氧氣，使火勢難以控制。

