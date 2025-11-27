近40%居民是長者！香港宏福苑惡火 住戶：警報未響「鄰居通知才逃過」

國際中心／紀玫瑄報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26）日發生「五級火警」，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，截至27日下午4點時死亡人數已增加至55人，仍有超過200人失聯中。據2021年當地人口普查可知，社區居住人口4600人中，近40%的人為65歲以上長者。

屋齡42年的宏福苑共有8棟大樓，均為31層樓高，共計1984戶、約4600名住戶，根據香港中原地產等普查數據，宏福苑社區超過3分之1的居民是65歲以上長者，其中多數人從1980年代就因香港政府的「居者有其屋計劃」而開始居住於此。

BBC、路透社、法新社等多家外媒在現場採訪倖存居民，其中一名66歲的宏福苑社區居民袁先生，他表示居住在該社區30多年，回想事發當下，他在26日下午2點45分左右聽到一聲巨響，接著看到附近其中一棟樓著火了。

他也證實，他的鄰居大多都是65歲以上年長者，甚至有人行動不便，也提到是發當下火災警報並沒有響起警報，再加上由於整棟大樓維修的關係，多數人的窗戶都呈現緊閉狀態，根本不知道發生了火災，「是鄰居打電話通知他們撤離的」。

另一位長期居住於此的朱姓女子告訴記者，她至今仍連絡不上她的鄰居。現場還有名71歲的居民焦急在現場守候，他告訴外媒記者「我的妻子還被困在其中一棟建築物裡」。

宏福苑是香港眾多高層住宅大樓之一，大埔則是位於香港與中國的交界處，是一個成熟發展的郊區，約有30萬居民。根據路透社報導，這個社區自1983年起就有人居住，目前屬於香港政府資助的「居者有其屋計劃」。據了解，該社區已進行了一年的翻修，耗資3.3億港元（約新台幣13.3億元），每戶需支付16萬至18萬港元（約新台幣64萬至72萬元）的翻修費用。

