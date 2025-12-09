近4000人點亮冬日！2025「ADA慈善聖誕路跑」 為偏鄉教育注入希望

生活中心／綜合報導

由台北市建築世代會（ADA）主辦的年度慈善盛事——「2025第13屆ADA慈善聖誕路跑」，於6日在大佳河濱公園熱情引爆後圓滿落幕。本屆活動以「Run for Future, Love in Motion」為號召，成功吸引近3,800名跑者齊聚，用每一步為社會角落注入希望，讓冬日的台北充滿溫暖與活力。

象徵傳承與祝福的15K聖誕接力傳情組，賽道上處處可見攜家帶眷、呼朋引伴的溫馨畫面。（圖／台北市建築世代會提供）

會長致謝：每一位跑者都是點亮孩子未来的光

台北市建築世代會蔡漢威會長特別表示：「我們深感榮幸與感動，看到近四千位朋友在今日的晴空下，一同為愛與希望而跑。每一位參與者不僅是賽道上的跑者，更是點亮偏鄉孩子未來的溫暖光芒。感謝所有協辦單位、志工與跑者的熱情響應，讓今年的聖誕路跑格外有意義。台北市建築世代會將持續秉持初衷，將這份來自城市的愛，化為最實質的支持，陪伴孩子們勇敢逐夢。」

台北市建築世代會蔡漢威會長表示每一位參與者不僅是賽道上的跑者，更是點亮偏鄉孩子。（圖／台北市建築世代會提供）

運動結合公益，打造冬日溫暖嘉年華

邁入第13屆的慈善聖誕路跑，今年活動體驗全面升級，成功結合運動、公益與節慶魅力的冬日嘉年華。活動由 Fungirls 熱力四射的開場演出揭開序幕，現場氣氛瞬間被點燃。近四千名跑者分別參與了輕鬆寫意的「3K夢幻打卡組」、象徵傳承與祝福的「15K聖誕接力傳情組」，以及結合永續理念的「12K永續公益組」，賽道上處處可見攜家帶眷、呼朋引伴的溫馨畫面。

除了揮灑汗水的路跑，現場更匯集了多國特色美食餐車，從日式炒麵、美式漢堡到義式冰淇淋與港式雞蛋仔，香氣四溢，營造出熱鬧的聖誕市集氛圍。此外，好事989電台DJ帶來的活力互動與有獎徵答，以及限量推出的「專屬電台音檔」錄音體驗，都為參與者留下了獨一無二的聖誕回憶。

2025第13屆ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑，於今日（6日）在大佳河濱公園熱情引爆後圓滿落幕。（圖／台北市建築世代會提供）

今年活動特別邀請三位頂尖國手—「羽球王子」王子維、「空手道女神」文姿云，「奧運拳擊金牌」林郁婷，以及現任桃園長庚復健科主治醫師林瀛洲醫師一同到場參與公益路跑，與跑者並肩感受聖誕跑的熱力與歡樂。明星選手與專業醫師的現身，不僅讓活動星光熠熠，也象徵運動精神與公益力量的完美結合，讓這場聖誕路跑更加難忘。

延續公益初心，報名費全額捐助偏鄉書屋

本屆活動延續「報名即捐款」的優良傳統，全額捐贈予長期深耕偏鄉教育的台東「孩子的書屋」與三峽「小草書屋」。本屆活動共募集2,731,800元善款，這筆款項將用於支持兩個單位為弱勢孩童提供課後照顧、生活輔導與閱讀資源，為他們打造一個穩定且安全的成長環境。每一位跑者的參與，都化為實質的公益支持，並可收到以個人名義開立的捐款收據，讓愛心確實傳遞到最需要的地方。

小草書屋執行長林峻丞上台致詞。（圖／台北市建築世代會提供）

「聖誕魔法時尚獎」點燃創意，賽道化身移動派對

活動的經典亮點「聖誕魔法時尚獎」今年再度引爆創意浪潮。跑者們紛紛化身聖誕老人、麋鹿、閃亮聖誕樹等創意造型，將賽道變為一場繽紛的移動派對。這些精心裝扮的身影不僅為活動增添濃厚節慶氣氛，也成為城市中最亮麗的風景線。

孩子的書屋董事長陳彥翰致詞。（圖／台北市建築世代會提供）

深耕公益十三載，以愛與行動點亮城市

「2025 ADA慈善聖誕路跑」在近四千人的熱情參與下畫下完美句點。台北市建築世代會強調，慈善聖誕路跑歷經十三年的累積，其持續的影響力來自每一位跑者的支持。未來ADA將繼續秉持「Run for Future, Love in Motion」的核心精神，透過運動推動公益，以行動傳遞希望，為社會上需要被看見的角落，點亮更多溫暖的光芒。

本屆活動延續「報名即捐款」的優良傳,全額捐贈予長期深耕偏鄉教育的台東「孩子的書屋」。（圖／台北市建築世代會提供）

