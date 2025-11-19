近4000筆定期定額停捐 聯合勸募憂弱勢生存更難

2025年即將進入尾聲，物價持續上漲與風災豪雨造成災害的多重衝擊，民生經濟受到波動，也直接影響民眾的捐款意願。（聯勸提供／林良齊台北傳真）

2025年即將進入尾聲，物價持續上漲與風災豪雨造成災害的多重衝擊，民生經濟受到波動，也直接影響民眾的捐款意願。據聯合勸募統計，今年1月至10月有近4000筆定期定額停止捐款，停捐的總金額近1300萬元，這意味著弱勢朋友面臨更沉重的生存困境，亟需大眾以定期定額的方式響應愛心定存，用穩定且長期的捐款能有效支持全台超過500個助人據點，讓善意轉化成實際幫助30萬名受助者的力量。

聯合勸募常務理事陳永清提到，今年7月丹娜絲颱風以及9月甫知花蓮光復鄉風災發生時，聯合勸募皆在兩天內完成補助單位的受災盤點，確保第一線的服務不中斷，這是來自於長期與組織建立的信任與協作基礎，而這個機制建立的關鍵原因是定期定額捐款提供在地單位實質且穩定的協助。

聯合勸募提及，定期定額捐款連續2年持續下滑，這也反映後續助人服務推動將面臨艱鉅的挑戰，陳永清呼籲，或許不是每個人都有體力和時間成為鏟子超人，但只要一次設定每個月定期定額小小的付出，就能成為一指超人，匯聚在一起的能量足以解決巨大的社會問題。

聯合勸募常務理事陳永清也特別感謝一路以來許多長期支持公益的企業夥伴，釋出企業資源化身為聯合勸募的最佳後援，讓公益更貼近民眾的日常生活。捐款可洽聯合勸募官網。

