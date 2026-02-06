近46萬人爆倉！比特幣屠殺22億美元一日蒸發

▲比特幣6日一度跌破6萬美元，全球近46萬人慘遭爆倉。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 全球加密幣圈持續震盪，比特幣在台灣6日上午8點一度跌破6萬美元，賣壓失控。數據也顯示，過去24小時全球超過45萬人慘遭爆倉，爆倉總金額高達22.2億美元，最大單筆爆倉就蒸發超1200萬美元。

據CoinGlass統計，截至台灣時間今早8時，全球單日爆倉人數高達45萬9595人，總金額高達22.2億美元（約新台幣699億元）。其中最大單筆爆倉發生在幣安（Binance）交易所BTCUSDT，金額高達1202萬美元。

廣告 廣告

綜合CNN、路透社、BBC等外媒分析，比特幣從7萬美元一路下殺，今早一度下探59,930美元，創下美國總統川普上任以來最疲弱表現。

市場分析，雖川普喊話要讓美國成為加密貨幣之都，但聯準會鷹派抬頭、降息預期落空，使風險資產面臨賣壓。但在地緣政治緊張、黃金頻創新高之際，理論上應扮演「數位黃金」避險角色的比特幣卻遭到無情拋售，今年以來跌幅已近20%，相當反常。

德意志銀行示警，傳統投資人正在退場，加密貨幣已從避險資產被打回「高度投機標的」。華爾街機構則預測，比特幣不排除進一步下探 3.8萬美元，市場短期仍難擺脫劇烈震盪。

採取「囤幣策略」的上市公司也遭重創，指標股Strategy（前身MicroStrategy）股價自高點暴跌7成。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

俄羅斯高階將領驚傳遇刺！在莫斯科遭人連開數槍 情報總局二把手

日本國會大選撞寒流！投開票日或迎降雪高峰 偏遠島嶼提前投票

不裝了！澳門酒店撤「黃金大道」撬磚變現狂賺3.6億 原謊稱整修