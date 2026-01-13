近5年廠場火災21死 中小企業聚焦職安轉型

▲2023年明揚大火有機過氧化物自行燃燒引發爆炸，造成勞工6死、98傷及消防員4死。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 近年工廠意外，如屏東縣明揚大火、新竹縣遠東化纖總廠氣爆造成12死，而近5年年廠場火災奪21命。勞動部1月啟動「強化職場減災行動計畫」，今（13）日與經濟部、工業總會等聚焦於災害嚴重度大的廠場火災爆炸及資源缺乏的中小企業，



2023年明揚大火有機過氧化物自行燃燒引發爆炸，造成勞工6死、98傷及消防員4死；去年2月6日遠東化纖總廠洩漏的熱媒油遇到現場熱源引發起火爆炸，應變疏散不足，造成勞工2死19傷。



據統計，近3年廠場重大職災近9成集中於中小企業，合計死亡139人。對此，勞動部長洪申翰表示，要做到徹底防災只靠後端的勞動檢查，製程風險管理必須要往前挪移，甚至必須要達到日常運維才有可能做好預防，強調「安全還是需要投資」。



勞動部指出，中小企業墜落、機械夾捲近5成，原因包括業者職安訓練不足、職安管理未受重視、缺乏設施改善資源、勞工缺乏危害益世等；廠場危險物品管理不當部分，原因包括不清楚化學品危險性、未分類隔離儲存等；廠場設備管線老舊，則可歸責於風險認知不足、停機保養影響產能。

廣告 廣告

對此，勞動部提出廠場火災爆炸及中小企業減災策略，包括14項重要策略，包括擴大危險工作場所納管範圍、危險工作場所第三方預審、公眾力量促進製程安全、擴大教育訓練管道、成立區域安衛輔導團，與產業公協會合作。

經濟部產發署副署長鄒宇新報告，「企業是經不起任何一次大型的公安事故發生」，經濟部與勞動部將會篩選對象，精準投入資源，大型石化將由中央地方協力，消防、勞安、環保、建築聯合督導；中小企業則由邀集專家、四安輔導、化學品輔導。



他也提到，政府也會鼓勵汰舊換新，中小企業申請個案補助最高500萬元、產業聯盟補助最高4000萬元；研發轉型補助因應美國關稅產業支持措施補助不超過總經費50%、全新設備購置費編列上限40%。

對於這次減災的KPI是什麼？洪申翰表示，整體的KPI就是「重大職災2030年減半」，更希望這些計畫強化，可以超越2030減半目標，重點就在於有沒有實質辦法，

對於國內中小企業上百萬家，勞動部要如何納管？職安署長林毓堂解釋，國內中小企眾多，但是涉及到火災爆炸風險的廠商約3萬至4萬家，但也並非全部都列管，而是高風險廠商，包括過去違規、職災等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

醫院開放「外籍照服員」！衛福部向勞動部提案 盼第二季啟動修法

勞動部2025年9月職缺調查 住宿業遇暑假仍難補人

台灣2024年工時全球第5高？勞動部澄清：是OECD第5名