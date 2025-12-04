近5年12月台股上漲機率8成！統計表秒懂 法人看好電子股領漲

台股連漲2天後，今天早盤拉回休息，不過修正幅度不大，僅在百點之內，展望後市，法人依舊偏多，像是群益投信統計歷年12月台股表現，平均上漲2.03%，上漲機率達8成，而眾所注目的電子科技類股，同期表現2.37%，更勝大盤，顯示12月電子科技類股表現相當可期。

群益投信台股ETF研究團隊表示，美銀美林經理人最新調查報告顯示，43%基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極；台灣科技創新題材商機多元，台灣作為全球AI浪潮的重要供應鏈角色，今年來相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣，對於明年表現仍可期待。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政強調，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。而近期各大CSP法說會更進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58%至4037億美元，2026年則更進一步年增 31%達5271億美元，預估2025/26/27年AI晶片量年成長41%/44%/15%。

陳朝政說，AI供應鏈台廠扮演關鍵角色，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸，投資人可趁回檔之際進行中長線布局。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

