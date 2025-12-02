近5成民眾挺「維持九二共識」 作家提半年前陸委會民調：成政府新考驗

《美麗島電子報》昨(1)日公布11月國政民調，在兩岸議題方面，有48.0%民眾認為九二共識有必要維持，37.8%認為「沒必要維持」。作家「漂浪島嶼」指出，5月時陸委會的民調顯示有高達73%民意不承認九二共識，半年內產生如此巨大反轉，應是受到烏克蘭和談的影響及總統2027備戰的恐懼；該作家認為，人民多數接受九二共識，成為政府的新考驗。

「漂浪島嶼」昨在臉書分析上述民調，並提及今年5月陸委會所作的民調，有高達73%民意不承認九二共識，如果民調無誤，堅實展現出了台灣的底氣，未料在半年內產生如此巨大反轉，不承認九二共識從七成降到三成，承認九二共識幾乎過半，成為主流民意；「漂浪島嶼」認為，恐是受到烏克蘭和談的影響以及總統2027備戰的恐懼。

「漂浪島嶼」進一步表示，俄烏戰爭四年多，犧牲慘烈，最終竟然是割地和談，美國甚至國際的態度，讓人看清國際現實，烏克蘭成為台灣的警鐘，疑美論到達高峰，為了避免重蹈被遺棄的悲劇，接受九二共識成為和談契機；另外，「漂浪島嶼」說總統為1兆2千億國防預算，說出2027中國攻台，讓恐懼化為現實，烏克蘭人民犧牲，城市炸爛的慘況，變得不再遙遠，雖然府院黨後續修正，2027是準備完成，但是民心已驚慌，接受九二共識成為求避戰選擇。

「漂浪島嶼」直言，人民多數接受九二共識，成為政府的新考驗，如果無法在主流民意下，討論一中各表的歧異，而是全然否定百般打壓，未來可能就是民意反撲，換上尊重多數民意的執政政黨。

上述民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

