近50年經典不敗！愛妮雅絲瓜露榮獲玉山獎

（記者張芸瑄／綜合報導）深耕台灣美妝市場近半世紀的愛妮雅化妝品集團，旗下經典產品「絲瓜露」榮獲第22屆玉山獎最佳產品肯定。這款陪伴消費者走過數十年的產品，首度報名即獲獎，不僅象徵市場口碑與品質的認證，也成為品牌持續穩健成長的重要里程碑。

愛妮雅化妝品集團總裁特助陳子瑜表示，絲瓜露自品牌創立以來便一直都有販售，至今已將近50年，她強調：「這是一款歷經不同世代、卻始終被消費者信任與喜愛的產品。」她也指出，過去集團已有多項產品獲得玉山獎肯定，但絲瓜露是首度報名，她說，原本只是想回應消費者長期的支持，沒想到第一次報名就獲獎，對集團而言格外有意義。

廣告 廣告

圖／愛妮雅化妝品集團旗下經典產品「絲瓜露」榮獲第22屆玉山獎最佳產品獎肯定。（愛妮雅提供）

在競爭激烈的保養市場中，愛妮雅始終以產品效果與品質為核心理念。陳子瑜強調，化妝品最重要的關鍵仍在於「消費者是否用得安心、有效」，她表示，品牌秉持「愛、感恩、利他」的企業理念，將「取之於社會、回饋於社會」視為經營的根本價值，她更強調：「消費者願意把皮膚交給我們，我們就必須為這份信任負責。」

圖／愛妮雅以企業理念獲得肯定，同時榮獲第22屆玉山獎傑出企業獎。（愛妮雅提供）

除了產品本身，愛妮雅也以企業理念獲得肯定，同時榮獲第22屆玉山獎傑出企業獎。陳子瑜表示，集團在用人與培育上，不以學歷、背景為限，只要願意學習，就能接受完整培訓，培養專業技能，她強調：「我們希望提供所有人，一個能夠自立的選擇，讓她們擁有一技之長，在人生不同階段都能站穩腳步。」

圖／愛妮雅榮獲第22屆玉山獎最佳產品以及傑出企業獎。（愛妮雅提供）

展望未來，愛妮雅並未急於大幅轉型，而是選擇「穩中求進」。陳子瑜表示，品牌將持續強化研發、專注於人員培訓，在維持產品穩定度的前提下，逐步導入更符合時代需求的技術，讓消費者能使用得更安心。

更多引新聞報導

三上悠亞應援遭惡意偷拍！低角度拍「蜜桃臀」走光引眾怒

書展也能打泰拳？泰國主題國打破想像 2/3起世貿一館「閱讀泰精彩」

