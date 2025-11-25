近50％失智症是可以預防的！權威研究證實：2關鍵有效防失智

近50％失智症是可以預防的！2024年版的《Lancet》失智症委員會報告揭示了失智症14項可改變的風險因子，占整體失智症風險近50%，顯示有一半的失智症，其實可以預防或延後發生，並不是無能為力。

低密度脂蛋白正式被列為失智症危險因子

復健科醫師王思恒指出，這份權威報告確認了14項可改變的風險因子，其中「壞膽固醇」（LDL）與運動習慣扮演關鍵角色，為全球失智症防治策略提供了嶄新方向。

最新研究正式將低密度脂蛋白LDL（俗稱壞膽固醇）列為失智症的危險因子。當壞膽固醇數值超過116mg/dL時，失智風險會顯著升高，風險比值達1.33倍。王思恒強調，膽固醇控制不應等到老年才開始，建議民眾從40歲起就定期追蹤並妥善管理LDL數值，特別是合併糖尿病或吸菸等其他風險因子的人士，控制膽固醇的重要性更為突出。

科學研究證實運動能降低失智風險

除了控制膽固醇外，科學研究也一致證實，運動能有效降低失智風險，不僅因為改善心血管功能，更能直接促進大腦健康。王思恒解釋，運動可提升腦源性神經滋養因子（BDNF）分泌，幫助神經修復與建立新連結。同時，運動還能改善胰島素敏感性與腦部葡萄糖利用效率，減少腦部慢性發炎反應，並促進神經新生與突觸可塑性。

每周150分鐘中強度運動降失智風險

王思恒建議，只要維持每周150分鐘的中等強度運動，就能顯著降低未來罹患失智症的風險，快走、跑步、游泳等多種運動形式都有效，關鍵在於持之以恆。這項發現為忙碌的現代人提供了明確的運動目標，有助於制定可行的預防計劃。

▲失智症危險因子中45％可以預防。(圖／翻攝自王思恒臉書）

