近6年來「最大」超級月亮今晚登場！最佳觀賞時間曝

[Newtalk新聞] 台北市立天文館分享，今年最大滿月將在今晚現身夜空，其大小和亮度分別比今年4月時的超級月亮大了六分之一，亮約三分之一，是近6年來可見最大、最亮的滿月。天文館補充，月球將在今晚21時19分抵達近日點，屆時只要天氣晴朗，所有地方都能見到近6年最大的超級月亮。

天文館說明，所謂超級月亮是因滿月，加上月球靠近地球而出現夜空中的月亮看起來比平時更亮、更大的現象，實際上月球的大小並未改變。今年最大的滿月將在今晚21時19分出現，亮度和大小皆打破近6年來超級滿月的紀錄；而今年小的滿月則是出現在4月。

天文館表示，今晚21時19分，月球將達到「望」的位置，屆時月球和地球間的距離僅356978公里，視直徑達0.57度，為今年最大滿月。今晚，台北市立天文館也會在國父紀念館前舉辦「最大滿月快閃」活動，邀請所有經過的朋友一起欣賞這個近6年來最大的超級月亮。

此外，今年11月除了有超級月亮外，11月初還有機會用肉眼看到今年最亮的萊蒙彗星；11月17日獅子座流星雨則會達到極大期，每小時將有約10顆流星通過天頂。

