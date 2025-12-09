近6年同期最高！腸病毒19例重症已9死 桃園5週停課92班

桃園市近5週因腸病毒停課的班級已達92班。（圖／翻攝自桃園市政府官網）

隨著天氣轉涼，桃園腸病毒與流感病例雙雙上升，桃園市衛生局就指出，近5週因腸病毒停課的班級已達92班，今年截至12月1日更是累計有607班停課，提醒家長應落實「生病不上學」，避免病毒在校園與幼童群聚場所快速傳播。

桃園市衛生局表示，依衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園市腸病毒健保門急診就診人次自今年第44週（10月26日至11月1日）至第48週（11月23日至11月29日）分別為1485人次、1657人次、1766人次、1921人次及1748人次，已連續5週超過流行閾值（1200人次），而近5週因腸病毒停課的班級已達92班，今年截至12月1日已累計停課607班。

衛生局提醒家長，除了腸病毒外，秋冬亦為流感好發季節，應堅守「生病不上學」的原則，並教導學童注意個人衛生及加強環境清潔，以降低病毒傳播及重症群聚風險。

衛生局說明，腸病毒型別多元且傳染力極高，1名感染者平均可傳染1.37人，且發病後1週內傳染力最強，容易透過飛沫或接觸在校園及機構中傳播，因此幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上學」的防疫措施，避免前往補習班、安親班或其他人潮聚集場所，並與家中其他嬰幼兒適度區隔，降低群聚風險。

衛生局示警，腸病毒並非只會感染幼兒，大人也會得，只是症狀通常較輕微，與一般感冒不易區分，故家長返家後應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，避免腸病毒傳播。

衛生局提醒，如學童有出現疑似腸病毒症狀，應在家休息。（圖／翻攝自桃園市政府官網）

衛生局呼籲，防疫需從日常做起，家長及教托（育）機構應教導幼兒及學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的5步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手5時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手）。

衛生局也提醒，各級學校及教托育機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1000 PPM漂白水進行定期消毒。

此外，疾管署於本月2日曾發布新聞稿稱，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說，新生兒感染腸病毒後，可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，所以一旦有上述症狀，務必儘速就醫；5歲以下嬰幼童是腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，應留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，就要儘速送到大醫院接受治療。

