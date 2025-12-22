近6成民眾預期年終獎金1～3個月 國泰國民經濟信心調查一次看

國泰金今天發布12月國民經濟信心調查結果，46%的受訪民眾預期2026年薪資會調漲，其中，8%認為加薪幅度超過3%；至於年終獎金，有57%民眾預期年終獎金會有1～3個月，另有14%覺得會超過3個月，僅有29%認為將低於1個月。

以下是調查結果重點：

●民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下滑：

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。

國泰本月調查則顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。

廣告 廣告

大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。

另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。

●28%民眾預期2026年經濟成長率高於3%，53%預期通膨高於2%：

主計總處11月28日公布預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。

國泰本月調查結果則顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%認為會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%會高於2%。

相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

●全球股市區間震盪，股市樂觀情緒與風險偏好下降：

市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。

本月調查結果顯示，民眾對台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

此次調查於12 月 1 日至 7 日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共 1萬3154 份有效填答問卷。

更多品觀點報導

富邦金Run For Green™五週年秀成果 率先以碳權支持大型馬拉松賽

那斯達克生技指數今年漲逾3成勝美股 法人看好併購題材

