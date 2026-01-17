近6成美國民眾認為川普執政第一年明顯失敗 美國總統行政權濫用情形嚴重



美國總統川普重返白宮迄今將近1年，最新民調卻顯示，有將近6成美國民眾認為川普政府這段期間執政「失敗」，且認為川普濫用總統行政權力的比例也將近6成，對於川普是否兌現就職承諾的比例則普遍偏低，且多數人對於民生、經濟問題未能改善感到失望。

有線電視新聞網（CNN）報導，由CNN委託民意調查機構SSRS，於9日至12日之間執行的最新民調，顯示川普（Donald Trump）目前整體支持率僅有39%，相較於去年就職之初的48%有大幅落差；大多數美國民眾認為川普施政重點錯誤，並且未能成功緩解生活成本持續上揚等問題，由於美國國會今年即將舉行期中選舉，民調結果恐對共和黨選情不利。

民眾最關心的經濟議題 並未受到行政團隊重視

報導指出，有高達58%的受訪民眾認為，川普重返白宮第1年執政「失敗」，且有絕大多數民眾將經濟發展視為美國所面臨的最重要課題，然而多數民眾認為行政團隊並未聚焦於解決經濟課題，川普濫用總統權力，以及試圖將自身特色強加於美國文化等作為，則是最令各界憂心的問題。

民調結果顯示，有55%的民眾認為川普的施政，使美國經濟狀況惡化，認為有所改善的比例僅有32%；此外，有64%的受訪者認為川普並未能降低民生用品的物價，且即便是共和黨支持者，也有半數認為川普應該更加關注美國民生問題。

川普基本盤穩固 中間選票卻大量流失

即使整體支持率低迷，但報導也指出川普的基本盤仍然穩固，有近9成的共和黨支持者認同川普的表現，且其中有近半數表達了「強烈認同」的態度，不過在基本盤之外，川普幾乎全無斬獲，在獨立選民中，川普的支持率則僅有29%，且幾乎無法獲得民主黨支持者的認同。

民調也發現，有高達58%的民眾認為川普濫用總統以及行政權力，比他在去年就任初期時的52%有明顯上升，且針對包括讓美國再度安全、恢復城市法律秩序、重新找回言論自由、保護下一代安全與健康，以及不讓司法部成為操弄政治的工具等，川普在就職演說中所提出的承諾，認為有所進展的民眾都不超過35%，認為川普使情況變得更糟的則在4成上下，顯示大多數的民眾都認為川普的承諾悉數跳票。

