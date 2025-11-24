近60年水管破裂沖繩全島大停水 學校提前放學、那霸機場餐廳停業

日本沖繩縣那霸機場。路透社資料照片



日本沖繩一條將近在60年前興建的輸水管發生破裂，導致沖繩全島從週一（24日）晚間開始進入全島大停水狀態。數十間學校因此必須在週二（25日）只上課半天，因為中午無法提供午餐。那霸國際機場的餐飲週二早上開始停止營業。

沖繩島北部一條1967年鋪設，位於大宜味村縣道下方，把水從水壩送到淨水廠的導水管，週一清晨發生破裂大規模漏水。沖繩縣政府目前正努力以其他管道輸水，力圖在週二恢復供水。

不過，到週一晚間，沖繩縣的12個市町村，包括沖繩市在內，已經開始陸續停水。工業用水已經切斷，名護市的久志淨水場以南的110 家工廠全面停工。

觀光客聚集的那霸市部分地區週一晚間開始停水，沖繩縣政府設置4處供水站，從週一晚間7時30分開始發送用水，每戶可領取6公升。

那霸機場營運當局表示，由於必須優先確保航班營運所需的用水，機場內的餐廳承租戶週二早上開始停止供餐。那霸市有36間中小學因為處於停水區域，無法提供午餐，週二只上半天課，中午就放學。

由於停水消息非常突然，沖繩縣民爭相緊急購買儲水水箱，20公升的儲水箱下午已經銷售一空。就連拿來儲存汽油、煤油的桶子也被買來儲水。包裝飲用水也遭到搶購，店面的2公升裝飲水被搶購一空，剩下500毫升的小包裝飲水。

