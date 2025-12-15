近60萬噸垃圾堆置掩埋場 彭啟明：拚明年底前解決

台南的烏樹林廢棄物暫置場上個月發生大火，焚燒十多天才撲滅，引發垃圾山處理問題的討論。立院衛環委員會15日針對垃圾山危機以及事業廢棄物的去化問題，質詢環境部長彭啓明，立委持續追問台南市環保局是否自行開罰，也質疑這些廢棄物焚燒如果產生戴奧辛污染，如何賠償農民？

民眾黨立委陳昭姿對此質詢，「如果驗出來了，你怎麼賠償農民？還是要等他們自己去找國賠？」

環境部長彭啓明回覆，「基本上我們有跟台南市環保局在討論這個事宜，那他們也告訴我他們未來的規畫，包含量測等等，然後跟地方的在溝通，環保局他自己如果說違反了法令，他自己要罰自己。」

廣告 廣告

根據環境部統計，全台約有60萬噸裸露垃圾堆置在掩埋場。面對立委質詢，彭啓明直言，今年因為大型天災加上廚餘，垃圾量比預期的還多出20萬噸，會力拚明年底前解決，立委也追問非洲豬瘟事件後，台中廚餘掩埋場處理情況。

民進黨立委林月琴也問道，「台中臨時處理的那個廚餘掩埋場目前進度到哪裡？能不能最終解決？」

彭啓明則回應，「廚餘掩埋它已經不進廚餘掩埋了，它現在全部進去焚化。」

由於政府決定2027年全面禁止廚餘養豬，規畫未來1年內將421場廚餘養豬場，轉型為飼料場，期間只開放事業廚餘餵豬。彭啓明強調，餐廳的廚餘清運中產出的油，可以回收製成航空用油，廚餘過去都由豬農回收，隨著禁止廚餘餵豬的措施，就會有一定成本，提醒國人減少廚餘，源頭減量。