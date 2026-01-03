近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事

政治中心／黃韻璇報導

外交部公布最新民調。（示意圖／資料照）

外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在守護台灣的未來？誰在威脅台灣的安全？不言而喻」。

矢板明夫表示，這份民調重要的意義在於，它反映出台灣人對國際現實的清醒認知。在當前的國際環境下，台灣唯一安全、可預期的道路，就是與價值觀、理念相近的民主國家結盟合作。不論是深化台美經貿、強化台歐關係，或是持續鞏固台日互信，背後的邏輯都只有一個，那就是民主夥伴能提供制度性的信任，而信任，正是國家安全的基石。

矢板明夫提到，中國帶來的風險，在民調中同樣被清楚看見。49.2%受訪者擔心中國的「長臂管轄」與跨國鎮壓，80.8%認為這對兩岸關係造成負面影響；更關鍵的是，51.9%民眾認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」，明顯高於相反選項。這說明多數台灣人已經不再被「兩岸優先」的敘事綁架，而是選擇以國際連結作為安全與發展的核心。

矢板明夫分析關鍵原因其實很現實，因為中國是一個不講誠信、政策高度不透明、對外態度喜怒無常的政權。今天可以談交流，明天就可能翻臉施壓，軍事威脅始終存在。與這樣的對象過度靠攏，不但無法建立真正的信任，反而會讓台灣承擔更高、不可控的風險。

他接著提到，在馬英九執政期間，中國從未放棄武力犯台的準備，兩岸軍力差距正是在那段時間被迅速拉開。所謂和平，只是建立在台灣國防投資不足、自我克制之上的假象。如今賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，矢板明夫怒轟，「在野黨的行為，客觀效果根本不是監督，而是削弱台灣的自保能力」。

矢板明夫強調，外交與國防是一體兩面。當蕭美琴、蔡英文、陳建仁持續走向國際，累積信任與能見度，如果沒有足夠的防衛能力支撐，再亮眼的外交成果都可能一夕歸零。他認為，這份民調已經把答案說得很清楚，「走向世界、站穩民主陣營」，是台灣的理性選擇。對中國保持距離，是必要的風險管理。阻擋國防、削弱外交，只會害台灣。「誰在守護台灣的未來？誰在威脅台灣的安全？不言而喻。」

