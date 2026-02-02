近600字文向父親道別！袁惟仁之子袁義：若真有下輩子 希望我們可以好好當個及格的父子

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日離世，享年57歲，消息傳出後震驚演藝圈，許多圈內人士紛紛發文悼念。袁惟仁兒子袁義也在社群平台IG發文悼念爸爸。並附上限時動態表示：「你一定覺得今天晚上很安靜對吧 你有多少的晚上身邊都是醫療器材的聲音 晚安老爸 我會想你的」，道別內容令人動容。

「小胖老師」袁惟仁今日逝世，享年57歲；其子袁義稍早在社群媒體發文悼念父親。（圖／袁惟仁臉書）

袁義首先感謝照顧爸爸的二姑姑與奶奶，接著訴說著自己與父親的關係，也說明兩人之間的距離，以及隔閡。袁義直言：「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」並感謝父親讓他來到世界，最後袁義也表示，希望爸爸能繼續因為自己的兒子而感到驕傲，因為自己也會在這裡繼續因為袁惟仁是他父親而感到驕傲。

以下為袁義的動態全文：

首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激

這幾天我一直在想 七年後，

站在告別前，真的會比較容易嗎？

我不知道。

我只知道，我一點也沒有更勇敢。

知道時間快用完的時候，

我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。

一開始總覺得坐在前往臺東的飛機上感覺好遙遠，

後來才發現不是臺東遠，

是有你在的地方總是離我很遠很遠。

有時候我真的覺得，

對這個世界越狠，

就越能假裝自己不在乎這一切，

好像也更能證明自己在某些地方成熟了一點。

尤其是在面對你的時候。

我知道我們沒有什麼回憶可以把我困住。

我認識你的樣子，

甚至跟所有觀眾一樣。

這幾天我一直重看那些有你影子的節目，

一直重複播放那些

你留在這個世界上的歌。

我真的好希望有一句，

就那麼一句歌詞是為我寫的。

不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，

而是只有在我跟你之間

才聽得懂的那種。

我沒有找到，

但我不想找了。

我們都知道你這輩子

做得最好的角色，

就是那個大家心中的小胖老師吧。

我不怪你。

因為我知道，

我也絕對不是一個及格的兒子。

我只是想在你面前叛逆一次。

像七年前在上海，

打死都不進去看你。

像這七年裡，

我總是用工作當藉口，

沒辦法一直待在你身邊。

這樣算是扯平了吧。

如果我們真的不小心

還有下輩子，

希望我們可以再一次，

好好當個及格的父子。

謝謝你帶我來到這世界上

希望你在另外一端，

也能繼續因為你的兒子而感到驕傲。

因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。

2026.02.02 袁義

