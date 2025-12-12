近7成民意支持！房仲民調：逾半數民眾認同央行房市管制「有效抑制房價」

有超過5成民眾認為第七波選擇性信用管制有助於「抑制房價上漲」和「打擊投機炒作」，更有近7成支持政策延續至2026年。廖瑞祥攝



央行祭出的第七波選擇性信用管制已上路滿一周年，房仲業者進行2026年第1季網路會員調查，根據結果顯示，有超過5成的消費者都認為第七波選擇性信用管制有助於「抑制房價上漲」和「打擊投機炒作」，更有近7成消費者支持該政策延續至2026年，顯示政策獲得多數民意支持。

調查顯示，有53%的民眾認為第七波選擇性信用管制有效抑制房價上漲。永慶房屋提供

永慶房屋於11月21日至12月2日進行2026年第1季網路會員調查，回收有效問卷數為1376份。在本次調查中，有12%消費者認為信用管制對抑制房價上漲非常有幫助，有41%認為有一點幫助，合計共53%的民眾認為該政策有效抑制房價上漲。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，從去年下半年開始，全台房市受銀行房貸緊縮及央行祭出的第七波信用管制影響，交易量和房價都有所修正。今年也延續去年下半年較低迷的市況，房價也續呈小幅下跌的現象。

調查發現，有近6成消費者認為第七波選擇性信用管制有助於打擊投機炒作。永慶房屋提供

對於政策是否有助於打擊投機炒作，調查指出，有17%消費者認為第七波信用管制對打擊投機炒作非常有幫助，有42%認為有一點幫助，顯示有近6成的消費者認為該政策對打擊投機炒作有幫助。陳賜傑說明，自第七波信用管制實施後，限制多屋族群貸款成數與貸款年限，使市場資金槓桿被有效壓低，投資客因成本提高而減少進場頻率，整體交易結構更貼近自住需求，房市回歸供需基本面，也讓第信用管制實施一年來，市場熱度明顯降溫，讓消費者認同該政策有助於打擊投機炒作。

根據調查結果，有68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年。永慶房屋提供

而民眾是否支持第七波選擇性信用管制延續至2026年？根據調查結果，有68%消費者支持第七波選擇性性用管制延續。陳賜傑指出，反映消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族族群的購屋負擔將更為加重。

陳賜傑也補充，整體而言，本次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。

