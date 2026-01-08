近7成民眾反對立法院不審總預算 中央地方所受影響一次看

在野黨持續杯葛總預算，行政院及民進黨盤點受影響範圍。（攝影／胡智凱）

本年度中央政府總預算遭藍白在野黨杯葛至今，民進黨本（8）日公布民調，結果顯示有近7成民眾反對反對立法院不審明年度總預算，卻優先處理彈劾總統。

行政院本日亦於院會中進行總預算未通過之影響專題報告，受影響之金額為2992億元，其中包括新興計畫1017億元、經常性及延續性計畫1805億元、災害準備金及預備金170億元。

行政院長卓榮泰表示：「到了新的年度，總預算案連付委都還沒付委，這是我國憲政有史以來的第一次！」並請本日列席的直轄市代表，盡快跟他們選區的立法委員來溝通，盡早完成總預算的審查。

近7成民眾反對立法院不審總預算卻優先彈劾總統

針對立法院遲未審議中央政府總預算，民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今日召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會。民調指出，有49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算。

民調亦顯示，有將近7成的66.9%的民眾反對立法院不審明年度總預算，卻優先處理彈劾總統，比例是支持彈劾者的3倍。吳思瑤認為，即便在國民黨、民眾黨支持者及中間選民中，多數也反對只搞彈劾、不顧民生的作法。

逾6成民眾擔心防災韌性、河川整治受影響

民調進一步顯示，受到總預算持續遭杯葛的影響，63%民眾擔心防災韌性無法提升，以及61.6%民眾憂心排水與河川整治進度，兩項均超過6成；其餘包括58.8%民眾擔心公共托育補助受影響，52.2%的民眾對TPASS政策感到擔憂。

於藍白在野黨主導立法院的情況下，民調也顯示，高達56.3%民眾不滿意立法院整體表現，是滿意者的2.5倍。

對於民調所反應的民意，吳崢表示，民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。吳思瑤則痛批，本屆立法院已淪為史上最混亂、最荒謬的一屆，預算會期不審預算，延會卻忙於政治對立與政爭操作，而民調結果正是反映人民累積已久的怒火。

主計總處羅列總預算未通過影響一次看

行政院本日院會亦針對總預算進行專題報告，主計總處報告指出，總預算案未審議通過導致不得動支的金額為2992億元，其中包括新興計畫1017億元、經常性及延續性計畫1805億元、災害準備金及預備金170億元。

受到前述影響，主計總處進一步報告受影響的項目及金額：國防部主管預算受影響數752億元、外交部主管預算受影響數110億元、經濟部主管預算受影響數378億元、交通部主管預算受影響數342億元、運動部主管預算受影響數38.8億元、災害準備金及第一第二預備金170億元。

除了前述綜合性影響之外，細部個別性影響則包括：直轄市及縣市財政均衡補助321億元、地方政府新興計畫637億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億元、AI新十大建設102億元、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元、新材料循環產業園區申請設置計畫60億元、生育給付差額補助41億元、教育部補助校舍整建與排水污水系統改善21億元、布建公共化托育設施14億元、健康台灣醫療及社福70億元、臺灣品牌賽事精選計畫8億元。

卓榮泰批：史上首度到了新年度總預算還沒付委

對於主計總處完整羅列總預算遭杯葛之影響，行政院長卓榮泰表示，行政院已經在去年的8月29日將115年度中央政府總預算函送立法院審議，至今超過4個月還未交付到委員會審查，「這是我國憲政史上的第一次，到了新的年度，總預算案連付委都還沒付委，這是我國憲政有史以來的第一次！」

卓榮泰表示，總預算是實現福國利民政策、照護人民發展所需的國家財政資源，如今連付委都還沒付委，這對所有的首長來說，都是相當大的不公平跟打擊；對人民來說，更是無法形容的損失；而對國家來說，同樣也是在發展動力上受到很大阻礙。

「今年的冬天雖然來得比較晚，但這幾天我們都遭受冷氣團的威力」，卓榮泰語重心長道：「為了維護國家和人民整體的利益，今天院會中，我請列席的直轄市領導們跟代表們，盡快能夠來協助跟他們選區的立法委員來溝通，再次籲請立法院完成總預算的審查。」

