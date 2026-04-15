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近70人塞滿垃圾車！以色列抓巴勒斯坦偷渡客
[NOWNEWS今日新聞] 為偷渡不擇手段！以色列警方在約旦河西岸攔下一輛垃圾車，打開車斗後發現有約70名巴勒斯坦男性躲藏在其中，企圖進入以色列國境尋找工作。
美聯社報導，以色列警方週一晚間在佔領區約旦河西岸的跨撒馬利亞（Cross-Shomron）檢查哨攔下一輛垃圾車，打開後斗後竟發現有大約70名巴勒斯坦男性，躲藏在車廂內，與發臭的垃圾袋擠在一起，有些人甚至在車斗開啟後直接從高處摔出車外，畫面中還能看見不明液體從車廂上方不斷滲漏，場面相當噁心。
警方公布的影片中可以看到，大量警員包圍了卡車，部分警員甚至拔出了武器。這些巴勒斯坦偷渡客被一個一個拉出車外，舉起雙手、抱在腦後，期間偶爾可以聽到有人用阿拉伯語下令「安靜」。
以色列國防部表示，這群人「試圖滲透進入以色列中部」，在檢查點被攔下。當局並未提供此次試圖入境動機的詳細資訊，但當地警察指揮官伊塔爾．阿爾莫格（Ital Almog）稱他們是「非法入境者」，是進入以色列尋找工作機會的巴勒斯坦人。這群人原計畫前往以色列各城市，目前已被帶走偵訊，駕駛車輛的以色列籍司機因無照駕駛而被逮捕。
在戰爭爆發前，有數萬名巴勒斯坦人在以色列境內工作，主要從事建築業與服務業。但自2023年10月7日哈瑪斯襲擊後，以色列撤銷數萬份巴勒斯坦人的工作許可證，此後以色列警方例行性地通報來自以色列佔領區約旦河西岸的非法入境者。這起案件中人數之多，以及垃圾車內惡劣的環境，凸顯了部分民眾的絕望程度以及為了生存所願意冒的風險。
約旦河西岸的部分居民表示，在失去以色列的工作許可後，他們已無力支付房租。由於受限於職缺稀少且工資遠低的佔領區，有些人被迫變賣家產或舉債，以支付食物、電力和子女的學費。部分人甚至支付高額費用購買黑市許可證，或是試圖潛入以色列，即便面臨被誤認為武裝分子而遭逮捕甚至更嚴重的風險也在所不惜。
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