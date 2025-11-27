近700萬戶享減稅小確幸！符合條件的四口之家 年薪168.5萬元免繳所得稅
財政部今（27）日公告，115年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅的金額；四口之家若為租屋，且扶養2名6歲以下子女，年薪168.5萬元以下可免繳所得稅，後年（2027年）申報明年所得稅時適用。
財政部也預估，本次隨消費者物價指數上漲而調高的各項免稅額、扣除額、課稅級距等，預估受益戶數約696萬戶，增加民眾可支配所得144億元。
財政部說明，所《所得稅法》規定，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整年度的指數，累計上漲幅度達3%以上時，按上漲程度調整綜所稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅額。上次調整為113年度，而115年度適用的平均消費者物價指數與113年度適用之指數相較，上漲4.13%，已達應調整標準。
因此，財政部調整115年度每人免稅額由新台幣9.7萬元調高至10.1萬元。
標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元；有配偶者則從26.2萬元調高至27.2萬元。
薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，另外也調高課稅級距及退職所得定額免稅金額。
財政部表示，上述調高後，民眾於2027年5月申報115年度綜合所得稅時適用。預估受益戶數約696萬戶。
財政部也按前述調整，並以各種情境設算。若是租屋自住的單身上班族，年薪在64.4萬元以下；或雙薪租屋家庭年薪110.8萬元以下，可免繳所得稅。
四口之家，若為租屋且扶養2名6歲以下子女，年薪168.5萬元以下免繳所得稅。
三代同堂家庭，若為租屋且扶養1名70歲以上適用身心障礙及長期照顧扣除額長者，又扶養2名6歲以下子女，年薪在218.35萬元以下，可免繳所得稅。
至於營利事業及個人免依《所得基本稅額條例》（即最低稅負制）規定繳納所得稅的基本所得額，及免計入個人基本所得額的保險死亡給付金額；因未達調整標準，均維持現行額度。
