近73億市政預算被卡 「高雄捍衛隊」選將籲柯志恩公開道歉或退出市長選舉

[Newtalk新聞] 藍白罷審中央總預算，至今（19）日已 144 天，共 7 次退回，高雄市議員林智鴻、鄭孟洳協同左楠議員參選人張以理、前鎮小港議員參選人林浤澤、林園大寮議員參選人張耀中以「高雄捍衛隊」為名共同召開記者會，首度揭露「藍白罷審」的「高雄受害清單」，共計 18 局處、涵括治水、社福等面向近 73 億元中央新興計畫或新增預算全受阻，將造成各項服務空窗或建設延宕。

他們痛批國民黨高雄市長候選人柯志恩服從黨意始終如一，將一一揭露柯志恩其人其事，直到她停止「這柯，亂高雄」並公開道歉或退出高雄市長選舉那刻為止。

林智鴻表示，時值市議會總預算審查期間，他關切中央總預算「卡關」對地方建設之延宕，率先要求高市府盤點各局處受影響程度，發現市府 31 局處中，竟有「近六成」18 個局處，共 73 億元預算被波及，是繼「財劃法惡修」令高雄實質減少 231 億元後，二度重創高雄財政，而這還只是目前「獲核定或暫列核定」之中央計畫，後續影響可能更多更廣。

林智鴻盤點，其中受害最嚴重者為水利局，包含污水下水道、再生水與治水改善三大面向，竟然有約 39.8 億元全動不了；其次為主責 TPASS 大眾運輸月票的交通局，受影響約 11 億元；第三則為社會局，超過 7 億元，包含身障權益、兒少保護、早療、家暴防治等皆受衝擊。

他強調，4 年前，他率先揭發柯志恩 2017 年跟著藍委「擋前瞻」差點害黃線捷運「流產」，沒想到 10 年後的今天，她變本加厲，跟著藍白之流罷審預算，搞政治鬥爭，把包含高雄市民在內的全國民眾權益都傷害殆盡，令年輕參政者再也無法坐視，須起身嚴加批判。林智鴻進一步指出，柯志恩不僅修出「重北輕南」的財劃法，更廢弛自身立委職務「只想凍蒜，不審預算」，讓高雄所受傷害更勝 10 年前她阻擋「前瞻」。

鄭孟洳指出，柯志恩曾對外許願「明年元旦在市政府升旗」，把「中華民國」掛嘴邊，但實質作為是擋「軍購預算特別條例」弱化台灣國防，而惡擋總預算，更進一步弱化治安，光是警察局就有 6,900 萬元預算受影響，其中兩項有關「強化空襲警報發放」、一項有關「強化警用通訊備援」的三項中央計畫，已受財劃法惡修所害，先是被砍了 2,119 萬元，如今中央總預算再被卡住，共計 5,608.7 萬元預算，就算市議會火速三讀也無法執行，她質疑未來市民若收不到空襲警報，或遭逢不測卻因警用通訊失靈而遲延救援或緝兇，柯志恩等藍委能負責嗎？

張以理指出，柯志恩來高雄參選，屢次將高雄的不幸災害淪為政治談資，噴政治口水，但此次中央總預算受影響，連消防局的防災資源都被卡，共計約 4.45 億的 17 支計畫全部受影響，其中也包含柯志恩過去聲稱要關心的「智慧防災」，如「AI 智慧搜救派遣」、「無人載具產業發展」等，柯志恩這種「一面叫市府做，一面又讓市府做不了，然後再羞辱市府怎麼沒做」的雙面嘴臉，正如她去年痛罵「美濃大峽谷」卻另一手與涉案地主會勘「自導自演」如出一轍，機關算盡就是她的真面目。

張以理更根據過去青年局長的經驗預告，柯志恩這次選舉勢必也會如法炮製「青年北漂」議題，但實際上，中央總預算一日不審，都發局包含興辦社會住宅在內，共有近 3 億元補助預算無法到位，市府正努力解決的居住問題更加嚴峻，對照聲稱「賣掉美國房產」搬到高雄美術館特區的柯志恩，多麽極其諷刺與不堪。

張耀中表示，他的選區包含農業重鎮大寮，以及長年飽受污染的林園，結果柯志恩跟著藍白立委阻擋中央總預算，連同農業局的 47 支、共已暫列 3.21 億元「純中央補助，零地方配合款」之計畫，以及環保局已獲核定之「防治河川污染」和「水污染事業稽查」的2支計畫共 2,391.7 萬元也都受阻。其中農業部分，從農地環境、農村再生、外來物種移除，甚至連非洲豬瘟防疫和禽流感防治等補助全都沒辦法到位，對農民與環境的「照顧」，簡直是向去年作爲防疫破口的台中「媽媽市長」盧秀燕看齊。

張耀中也表示，有些偏遠家戶長期無裝設自來水，甚至在地下水枯竭時長達 20 天停水，但經發局主管，中央補助近 900 萬，共計約 1,300 萬「自來水設備外線補助計畫」也因中央總預算審查停滯而無法進行，再次對照市長陳其邁過去向中央爭取預算惠及市民，而柯志恩卻是擋預算，禍及市民，反差甚大。

林浤澤表示，國民黨在台北搞不定大巨蛋的租金，而眼紅高雄「演唱會經濟」，持續逼迫運發局向主辦單位徵收場地費，想藉此嚇跑活動廠商，而此次中央總預算卡關，該局也未能倖免，「運動場館查核與輔導人力經費」共 145.7 萬也受影響，小到健身房消費者權益，大到運動場館的人員安全都無法確保，作為前競技國手的他完全無法苟同。

林浤澤更直指，連上屆選舉最挺柯志恩，也是少數「藍大於綠」的原鄉地區，也只等到柯跟風罷審總預算之際，市府原民會被卡 1.89 億共 22 支中央計畫，包含逾 1 億元的文化健康站計畫，以及裝假牙、補助就業或課後輔導等，證明她為了自己的政治利益，哪怕是曾經投給她的人，都可以犧牲。林浤澤復提及，柯志恩為了死守國民黨基本盤，屢次操作本質違憲的「軍人加薪案」，但不審總預算的結果是，高雄市兵役處所轄管的軍人忠靈祠，包含鳥松園區的櫃門都無法修繕，燕巢園區的停車場也無法建，總計被擋逾 2,000 萬元，這就是柯志恩與國民黨「照顧」軍眷遺族的方式嗎？

林浤澤也補充，不只這些目前高市府已獲核定、或獲知暫列核定數的計畫補助受影響，其選區內重中之重的「大林蒲遷村案」60 億經費作為新興計畫預算，也在藍白惡搞下成為無法動彈的未知數，影響後續新材料循環產業園區設置，敢問柯志恩這般「照顧」在地鄉親與產業，良心何在？

五位選將指出，現任市長陳其邁用「兩年拚四年」的精神，幫高雄招商引資近 9,000 億，台積電 2 奈米廠在高雄也已開始量產，再加上演唱會經濟帶動的觀光產值，高雄正式進入了高值化、低碳產業轉型的關鍵時刻，未料柯志恩從財劃法到總預算，都忠於黨意傷害高雄，嚴重拖累高雄建設發展，現在面對高雄近 73 億補助因罷審總預算被延宕，就算藍白分別推出所謂「38 項」、「13 項」放行項目後，扣除 TPASS 和治水經費，高雄相關經費仍有近 50 億缺口，且高度集中在社福項目，何況治水預算本為「救命錢」，還能延宕 144 天，眼見不得民心才以施捨般嘴臉「放行」，無法想像總以「高知識份子」人設自居的「柯老師」會支持這樣的作為。

他們表示，柯志恩面對若干質疑，不是裝傻，就是用邏輯死亡的理由甩鍋執政黨，不僅立委當得「失能、失格又失德」，屢次出賣高雄權益的「背骨」行徑「根本不夠格作高雄人，遑論市長」，他們揭露「高雄受害清單」，就是要讓高雄市民一次看清楚「別再像 2018 年一樣被騙」。

五位選將強調，高雄絕非柯志恩「光靠一張嘴，在短影音搞笑」就能騙票的地方，呼籲柯志恩面對市民應「二選一」，若不停止傷害高雄，就該退出市長選舉，若柯還是我行我素「一邊選市長，一邊亂高雄」，「高雄捍衛隊」將會持續跟進、追究到底。

