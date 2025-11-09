近8億人罹患！慢性腎臟病首進「全球十大死因」 年奪150萬條命

美國學者最新研究警告，慢性腎臟病（CKD）已躍升為全球第九大死因，每年奪走約150萬條人命，首度擠進全球十大死因排行榜。研究顯示，全球約有7.88億人罹患此疾病，相當於每十位成年人就有一人受到影響，且患病人數比三十年前增加一倍以上。

慢性腎臟病初期幾乎無症狀，往往等到腎功能嚴重受損才被發現，此時可能需要洗腎或腎臟移植治療，否則恐致命。 （示意圖／Pixabay）

慢性腎臟病會導致腎臟功能逐漸喪失，使身體無法正常過濾血液中的廢物與多餘水分。紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health）研究團隊分析了133個國家、2230份資料後發現，全球約有14%成年人出現某種程度的腎損傷，但多數人毫不自覺。研究指出，病例增加主要與人口老化、壽命延長有關，而高血糖（糖尿病）、高血壓與肥胖則是最大風險因子。

該疾病在初期幾乎無症狀，往往等到腎功能嚴重受損才被發現，此時可能需要洗腎或腎臟移植治療，否則恐致命。研究共同作者葛蘭姆斯教授（Morgan Grams）表示：「慢性腎臟病被嚴重低估且治療不足。我們的研究凸顯早期篩檢與確保患者能負擔治療的重要性。」

慢性腎臟病增加主要與人口老化、壽命延長有關，而高血糖（糖尿病）、高血壓與肥胖則是最大風險因子。 （示意圖／Pixabay）

英國腎臟研究機構警告，隨著糖尿病、高血壓與肥胖率上升，慢性腎臟病病例恐在未來十年進一步攀升。研究同時指出，腎功能受損也會增加心臟病風險，約佔全球心血管死亡的12%。共同首席作者科雷什教授（Josef Coresh）直言：「慢性腎臟病普遍、致命，且正惡化為全球公共衛生危機。」

慢性腎臟病已超越結核病與大腸癌，成為全球第九大死因，僅次於中風、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病、失智症、肺癌、糖尿病、下呼吸道感染與高血壓性心臟病。世界衛生組織（WHO）已將CKD列為2030年前優先防治疾病之一。

根據最新排名，全球十大死因分別為：1.冠狀動脈心臟病（缺血性心臟病） 2.中風 3.慢性呼吸道疾病（慢性阻塞肺疾病） 4.失智症 5.肺癌 6.糖尿病 7.胸腔感染 8.高血壓心臟病 9.慢性腎臟病 10.肝病。

