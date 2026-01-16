近8兆台幣信保金 需政府編列專款

台美關稅協議，台灣承諾2500億美金的融資信用保證額度，相當於新台幣近8兆元的鉅額，成為中華民國信保史上最大擔保金額；中小企業信用保證基金（信保基金）表示，已在規劃相關機制，以10倍保證倍數來說，需要250億美金（約新台幣7900億元），金額龐大，需要經濟部或政府編列專款預算支應，但學者則直言，由政府擔保企業赴美投資風險，最後可能落得全體納稅人負擔的窘境。

信保基金為沒有擔保品或較弱勢企業作保，以中小企信保基金目前協助銀行放貸金額1.8兆元來說，平均保證成數8成，等於承擔1.4兆元以上倒帳風險。未來台美投資2500億美元放貸，相當吃下2000億美金，相當新台幣6.32兆元的呆帳風險，非常可觀，目前基金淨值僅900多億。

廣告 廣告

國內有農業信保、海外信保、中小企信保等三大基金，不過前兩者規模較小，行政院目前考慮由中小企信保承擔對美放款重任。

信保基金表示，將近8兆信用保證金額，確實是史上新高。中小企信保基金目前協助融資金額也僅1.8兆。如以平均保證倍數10倍來說，確實需要250億美金預算，這一定要政府編列專款。

由於近年來疫後專案、中小微專案等，用的都是中小企信保的錢，保證倍數已達13倍多，實在沒有餘力；信保基金也提出解套方式，就是政府若同意保證倍數可以拉高，但如果政府還要給予利息補貼，那恐怕就不只這些錢了。

政大金融系教授殷乃平提醒，中小企業到美國投資，營運上面臨的勞工、作業環境與台灣很大不同，加上美國對於環境保護比台灣嚴苛，赴美經營風險頗高。

金融機構支持中小企業到美國投資、由政府信用保證，殷乃平認為，中小企業經營風險提高，一般民營銀行辦理貸款、承作意願低，任務將落於公股銀行肩上，公股銀行面對風險，又在政府十足擔保要求下，表面上「政府沒有拿出一分錢」，但實際由公股銀、政府共同承擔中小企業赴美投資風險，最後可能落得全體納稅人負擔的窘境。