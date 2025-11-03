近8小時震8次！俄國堪察加半島發生規模6.1地震 2次深度10公里
記者高珞曦／綜合報導
震不停！俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）3日地震頻傳，據美國地質調查局（USGS）紀錄，約7.5小時內就發生8起地震，其中最強的規模6.1地震發生在彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南方外海。
根據USGS官網觀測紀錄，截至台灣時間3日晚間8時，堪察加半島這8起地震記錄發生時間，落在台灣時間上午11時55分至當晚7時37分，規模則是4.8至6.1之間。首次地震規模5.3，地震深度60.3公里，震央位在俄國大洋城（Severo-Kuril’sk）。之後陸續發生規模5.8、4.8、4.8、6.1、4.7、4.9、5.1的地震，其中規模6.1地震發生在台灣時間3日下午4時44分，地震深度僅10公里，震央位在彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南方外海。
而目前最後2次的規模4.9、規模5.1的地震，地震深度皆為10公里，震央分別位在彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）的東南方、東南東方。有關單位暫無發布海嘯警報。
延伸閱讀
MLB/道奇2連霸再添和製重砲？ 美媒：洋基也想搶村上宗隆
MLB/小葛痛失冠軍淚崩 隔天調適好心情飛坎昆度假
MLB/4.6億不要了！ 教士先發右投跳脫合約成自由身
其他人也在看
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 13 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 22 小時前
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冷空氣下週報到！氣象署揭全台氣溫溜滑梯：北部低溫恐探20°C
[Newtalk新聞] 東北季風發威，未來一週天氣轉涼並伴隨強陣風！氣象署今(2)日表示，受東北季風影響，北部及東半部地區將有明顯降雨，氣溫也呈現一路走低的趨勢，特別是北部及東北部感受將更為顯著。沿海地區更要留意黃色等級的強風特報，最大陣風恐達8級以上，提醒民眾外出務必加強保暖，並注意強風帶來的影響。 氣象署指出，從今(2)日至下週二(5)日，台灣整體將籠罩在東北季風帶來的濕涼天氣型態中。特別是今(2)日及明(3)-後(4)日兩天，東北風帶來的水氣較多，使得北部、東北部及東部地區的降雨機率相對較高，局部地區甚至可能出現較大的雨勢。中南部地區雖然降雨機率較低，但仍需留意局部短暫陣雨的可能性。預估降雨會集中在迎風面區域，提醒民眾出門前可參考降雨預測圖，並攜帶雨具備用。 氣溫方面，氣象署觀察到，從今(2)日開始到週二(4)日，北部、中部、南部及花蓮等主要城市，氣溫都將呈現下降趨勢。以台北為例，最高溫將從28°C左右一路下滑至22°C以下，最低溫則會落在20°C左右。中部地區的氣溫變化與北部相似，高溫也將下降約4-6°C。南部地區雖然降幅較小，但高溫仍會從近30°C降到26°C上下。花蓮地區氣新頭殼 ・ 1 天前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還沒下完！北台灣氣溫下殺至18度 氣象專家：「這幾區」恐出現大雨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到東北季風、華南雲雨帶東移持續影響，各地天氣持續濕冷。對此，氣象專家林得恩提醒，今（3）日基隆北海岸、大臺北山區及...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
未來恐有雙颱！歐洲模式曝「成颱機率」估將往這移動
今年編號第25號輕度颱風海鷗今（3）日2時的中心位置在北緯11.0度，東經129.7度，以每小時18公里速度，向西進行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也示警，「這天開始」在菲律賓東方外海又會有另一個熱帶系統發展及移動趨勢三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有雙颱共舞成形？氣象專家揭「11月變天預測」
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風海鷗生成後快速西行，雖然對台無直接威脅，但氣象專家林得恩提醒，後方海域已有新擾動正 […]引新聞 ・ 1 天前
今最低17.2°C雨區擴大！海鷗估變中颱 後面還有熱帶擾動
【高沛生／綜合報導】東北季風及華南雲系影響，今日（3日）水氣明顯偏多，北部與東北部再陷濕涼天氣。中央氣象署預報員林定宜表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨持續，並有局部較大雨勢機率，大台北平地下雨範圍廣且有短暫雨；桃竹苗、花蓮及中部山區有局部短暫雨，南部山區及台東、恆春半島亦有零星降雨。氣象署觀測今晨最低溫出現在宜蘭縣三星鄉，僅17.2°C，清晨體感明顯涼意，提醒民眾注意保暖。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
一分鐘報天氣 / 週二 (11/04) 東北季風配合華南水氣東移，週三前北部東部容易降雨，溫度偏涼
明天天氣如何？ 週二(04日)華南上空持續會有水氣東移，甚至到週三(05日)上半天都還有影響，苗栗以北到宜蘭、花蓮等地以及中部山區有機會斷斷續續的出現短暫陣雨，雨量都不大，但是一整天都有可能下雨，外出要記得攜帶雨具，最快可能要等到週三的下半天以後隨著中高層短波槽東移出去後，才有較乾的空氣開始移入，降雨才會逐漸減少。至於中南部平地以及台東地區受影響較小，大致還是一個多雲的天氣，中彰一帶以及台東地區可能偶爾還有零星的漂雨，到了雲林往南就逐漸可以看到陽光，南北之間的天氣差異還是比較明顯，南來北往的朋友要多加注意。 溫度方面也是南北有較大的差異，週二(04日)在苗栗及以北到宜蘭一帶白天高溫大致在21-24度左右，宜蘭及北海岸一帶更可能只有20度上下。花東地區白天高溫24-28度，中部的台中到嘉義高溫28-30度，南部地區的高溫則仍有30度以上，南北之間的溫度落差會比較明顯。夜晚清晨在北部、東北部、東部空曠地區低溫有機會降到17-19度，中部空曠地區低溫18-20度，南部及東南部空曠地區低溫則是在19-21度左右，中南部的日夜溫差持續較大，早出晚歸的朋友要多加注意。週三(05日)白天在北部、東北部、東部高溫稍有回升但幅度很小，仍是一個北東部較偏涼，中南部日夜溫差大的情況。 真正天氣要更為好轉、溫度逐漸回升要等到週四(06日)之後，一直到週末期間(08-09日)因為東北季風減弱，加上受到西風高壓脊以及較乾的空氣影響，各地天氣大致穩定，迎風面地區的降雨也會越來越不明顯，陰雨了一段時間的北部、東北部、東部終於可望見到太陽較長時間露臉的機會。北部、東北部白天高溫也會逐漸回升到26-28度，雖然不是很熱，但是經過一段時間偏涼的溫度後，這樣的回升還是會比較有感，花東地區高溫將回升到28-30度，中南部高溫則可來到30-32度左右。但是夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有20-22度的低溫出現，如果雲量少，輻射冷卻作用較明顯的話，局部單點低溫仍有機會降到20度以下，日夜溫差普遍都會比較大，早出晚歸的朋友要持續注意穿搭的準備。 海鷗颱風預估週二(04日)會逐漸經過菲律賓群島，後續進入南海後繼續往越南移動，由於位置偏南，不會對台灣有威脅，加上後續台灣附近中高層為西北到偏北風，也不利於颱風外圍水氣北上靠近，因此這個颱風對台灣來說沒有明顯影響性。至於在海鷗颱風東南方的另一個低壓擾動，可能在未來幾天逐漸發展起來，預報資料顯示將會是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的前身系統，發展起來後有可能會以拋物線路徑方式移動，但是轉向的位置以及時間仍是對台灣天氣影響程度大小的關鍵，也將是本週的觀察重點，後續預報變化值得密切注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前
今北台灣溼涼、中南部日夜溫差大 颱風海鷗最新動態曝
氣象署表示，今天（3日）受東北季風影響，加上華南雲系移入，水氣偏多，北台灣溼涼，中南部日夜溫差較明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（4日、5日）持續受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周四（6日） 東北季風減弱，北部、東北部白天氣溫稍回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 13 小時前
今雨勢擴大！北台灣濕涼有感 下最多地區曝光
今雨勢擴大！北台灣濕涼有感 下最多地區曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
15縣市防8級強風！雨區擴大 輕颱「海鷗」最新模擬路徑曝
氣象署資料顯示，今天受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北...CTWANT ・ 1 天前
濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KAL台視新聞網 ・ 1 天前
出門注意！東北風挾境外汙染源來襲 北部、馬祖空品恐亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（2）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 1 天前
快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光
快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
恐雙颱共舞！海鷗颱風進南海 專家：新熱帶低壓可能生成
即時中心／温芸萱報導氣象專家吳聖宇今（3）日表示，東北季風配合華南水氣持續東移，北部、東北部及東部今明（3-4日）將出現零星降雨，氣溫偏涼，北部清晨低溫約17-19度，南部仍維持30度以上高溫。而海鷗颱風今明兩天將進入南海，對台灣影響有限，但其東南方低壓擾動可能發展為熱帶低壓或颱風。同時，吳聖宇推測，本週東北部降雨逐漸減少，週四起天氣穩定，氣溫逐步回升，中南部日夜溫差仍大。民視 ・ 8 小時前
明天天氣溼涼 大台北山區、宜蘭續防大雨 下半周各地漸晴朗
中央氣象署今天表示，明天（3日）仍受東北季風影響，水氣較多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭須留意局部大雨；氣溫方面，北部及東北部整天約攝氏19至24度，其他地區低溫則約21至23度。未來一周天氣先潮溼後穩定，後半周各地有機會見到陽光。另目前預估關島附近有熱帶系統醞釀，下半周有機會增強為熱帶低壓，氣象署將持續觀察。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
"廚餘海挨轟"台中市政策又轉彎 盧秀燕:明天起改用燒的
民視新聞／綜合報導非洲豬瘟爆發第11天，邁入第三階段，台中市長盧秀燕說目前出現曙光，只要第三階段守住，只是台中廚餘政策一再轉彎，挨轟廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉。11月3日起，政策又轉彎，改成只留一處文山掩埋場，其餘通通丟去焚燒，民代痛批，原有的垃圾都燒不完，現在又多了廚餘，擔心戴奧辛過量！台中爆發非洲豬瘟第11天，以五天為一個周期來算，已經邁入第三階段，台中市長盧秀燕帶來好消息，說已經看見曙光，疫情鎖在案場沒擴散，不過，疫情爆發至今，暫停使用廚餘餵豬，台中市廚餘政策一再轉彎，先是開放12處廚餘掩埋場，再縮減為4處，11月3日起，又要改採焚化為主，只保留一處文山掩埋場。台中市議員（民）何文海：「我們的文山焚化爐已經30年，要淘汰的一個老爐子，它沒辦法適應這麼多的水分，必定產生非常多的戴奧辛。」台中市爆發豬瘟，已邁入第三階段。（圖／民視新聞）綠營民代不滿，原本的垃圾量就已經消化不完，現在只有一處廚餘掩埋場，等於其他所有廚餘都要靠焚燒來解決，民代更擔心的是焚燒後釋放大量戴奧辛，對民眾健康產生威脅！台中市廚餘政策急轉彎，３日起只剩一處文山掩埋場。（圖／民視新聞）台中市副市長鄭照新回應，目前廚餘處理多管齊下，不只掩埋還有焚燒與發電，而環境部管理署副署長林左祥也強調，焚化爐都有進行汙染檢測，請民眾不用擔心，不過，中央原先並沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，呼籲民眾丟廚餘前一定要瀝水，減少廚餘量！原文出處：「廚餘海」挨轟中市政策又轉彎！ 台中市府：明天起改用燒的 更多民視新聞報導梧棲豬農住家大門.車輛均陽性 專家拋"全場焚燒"杜絕非洲豬瘟疫調！ 化製三聯單數字疑兜不攏 檢調偵辦調查上百化學兵"車輪戰"清消! 梧棲豬農住家10處全陰性民視影音 ・ 1 天前