近8年首位訪中的英相? 不像卡尼選邊站 斯塔默 : 不會在中、美間做選擇

英國首相斯塔默。 圖：翻攝自 @BROKENBRITAIN0 X 帳號

[Newtalk新聞] 據英媒報導，斯塔默將於 28 日抵達中國，有望成為近 8 年來首位訪問中國的英國首相。當地時間 26 日，斯塔默在訪中前夕接受《彭博社》專訪。他表示，英國不必在中、美之間做出選擇，同時強調，把頭埋進沙子裡忽略中國是不明智的，英國企業在中國市場面臨「重大機會」。

「我經常被要求在國家之間簡單做選擇，但我不這麼做，」斯塔默在唐寧街 10 號接受採訪時說 : 「我記得在處理美英貿易協定時，所有人都讓我在美歐之間選擇，我說『我不做那種選擇』。」

《彭博社》提及，這次備受期待的訪華兌現了工黨政府的競選承諾，即重置因涉港問題、新冠疫情和「間諜問題」而陷入衝突的中英關係。近幾個月來，斯塔默政府努力緩和雙方矛盾。上周，英國政府批准中國在倫敦建造新使館，為此次訪問鋪平道路。

中共駐倫敦「超級大使館」項目設計圖顯示，建築群地底將興建多達208個隱蔽房間，其中部分密室距離承載英國核心金融數據的光纖電纜僅約一公尺。 圖：翻攝自 X Politics UK

報導稱，斯塔默駁斥了關於他「以犧牲與最親密盟友關係為代價，尋求加強對中關係」的疑問。

斯塔默堅持認為，中英發展關係，不會激怒川普或損害與美國的關係。他拒絕在對中美方式上必須做出權衡的想法，且明確表示，他不尋求發出像卡尼那樣的信號。

斯塔默此次訪中，緊隨加拿大總理卡尼之後，後者引發了美國總統川普針對加拿大的新一輪關稅威脅。卡尼還在達沃斯論壇上敦促中小國團結起來，在他所稱的「大國競爭新時代」中生存。

「我們與美國關係非常密切，當然我們希望維持，並將繼續保持商業、安全和國防方面的關係，」斯塔默稱，英國可以在中、美之間兩全其美。

加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇 ( WEF )上公開批評川普。 圖：翻攝自 X

斯塔默同時指出：「同樣，如果僅僅把頭埋進沙子裡忽略中國——這個作為世界第二大經濟體且存在商業機會的國家，那是不明智的。」他表示，他在此次中國之行中優先考慮經濟關係。

「他們明白其中機會，」斯塔默談到訪中代表團時說 : 「這並不意味著在國家安全上妥協——恰恰相反。」據悉，斯塔默此行將訪問北京和上海，代表團中包括約 60 名來自企業、大學和文化機構的負責人。

據英國《觀察家報》此前報導，斯塔默計畫於 28 日抵達中國，開啟為期 3 天的訪華行程。他有望成為近 8 年來首位訪問中國的英國首相。

