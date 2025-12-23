近8成台灣旅客求助AI推薦景點 消費重視價值而非最低價

LINE旅遊發布「2025旅遊趨勢觀察」，針對用戶的旅遊喜好進行整理，發現有過半旅客會使用AI規劃行程、近8成希望AI協助推薦景點與路線。旅遊平台Agoda調查也指出，77％的台灣旅客會使用AI規劃旅程，高於亞洲平均（63％），凸顯台灣在旅遊科技採用上的偏好。

傳統旅行業者則指出，自由行市場本來就占大宗，且具有高度彈性，旅客越來越聰明，懂得運用科技來豐富行程。不過，AI給出的資訊仍有很多地方不精確，也無法即時處理突發資訊，旅客還是要雙重確認，以免抵達當地敗興而歸。

LINE旅遊發布「2025旅遊趨勢觀察」，整理平台今年針對多項主題對用戶的喜好觀察，包括投保行為、暑期出遊、航班偏好、平台選擇、旅行支出與國旅洞察等，解析台灣用戶今年的旅遊模式與心態轉變。

2025年旅客重視性價比，傾向分階段比價消費，追求花得值得的旅遊體驗。（LINE旅遊提供／陳祐誠台北傳真）

LINE旅遊指出，綜觀今年的數據，出國旅遊的用戶行為呈現3大明顯趨勢，設定明確條件加快旅程規劃、消費選擇更重視價值表現，以及對安心與透明度的需求持續提升。而在短天數與機動性規劃的出遊情境中，國旅則以其便利性與低門檻，成為最務實、最容易啟動的旅行解方。

從暑期出遊調查顯示，日本仍是最受歡迎的海外目的地（32.2％），其次為國旅（18.6％）與韓國（13.7％）。

7成旅客偏好3至8天的短、中程旅遊型態，顯示旅客的時間運用更緊湊、需要彈性，也更偏好效率型行程；在航班選擇中，民眾最重視的3大因素為票價（22％）、航班時間（20％）與是否直飛（19％）；住宿方面，旅客更看重交通的便利性、房價合理性與評價表現。

值得注意的是，51％的旅客使用AI規劃行程、79％希望AI協助推薦景點與路線規劃，顯見AI工具逐漸成為旅程的一部分。整體而言，用戶不再憑感覺決定旅行，而是以資訊與條件導向規劃，呈現出2025年旅遊行為的成熟化趨勢。

旅客在多平台比價已成為常態，不少用戶會同時比較不同平台的住宿價格、評價與方案內容，確保所選項目「物超所值」。整體來看，用戶追求的並非最低價格，而是「花得值得」比「花得少」更重要。

