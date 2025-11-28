近80年來最嚴重火警！ 外媒：宏福苑大火恐考驗北京對香港控制力

香港新界大埔宏福苑 26 日下午發生重大火災，目前已造成至少 94 人死亡、76 人受傷，是香港近 80 年來最嚴重的火災事故。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 當地時間 26 日，香港新界大埔「宏福苑」住宅大樓爆發五級火警，至目前為止已造成 94 死、76 人受傷，且仍有近 300 人處於失蹤狀態，是香港近 80 年來最嚴重的火災事故。由於此次火災事故受到大量香港民眾以及國際輿論的廣泛關注，有外媒分析，北京當局對香港的實質控制力可能在最近一段時間內，將迎來前所未有的「大規模考驗」。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，截至 28 日上午 7 點 45 分為止，宏福苑的五級火警事故總計造成 94 人死亡，包含一名 37 歲的消防員殉職；受傷人數上看 76 人，其中包含 11 名試圖撲滅火災的消防員。報導稱，由於火勢已得到控制，許多救援人員開始穿梭在發生火警的 7 棟大樓之間，全力搜尋失蹤民眾。

該報導指出，由於死亡人數超過 1962 年八月的深水埗火災事故，此次宏福苑大火，成了香港近 80 年來最為致命的火警，香港政府如何向民眾提供幫助並對現行制度進行修改，也已成為香港民眾們的關注焦點。

香港政治學家盧松宇接受《路透社》訪問時表示，雖北京當局在火災發生的第一時間就表現出對相關事故極為重視的態度，但香港政府後續的應對模式，仍可能改變香港民眾對政府的觀感，「我認為北京可能更重視這個問題」。盧松宇稱，香港政府近幾年持續推動與國家安全相關的法規，「但人身安全也包含在國家安全的範疇內」，呼籲香港政府提高對民眾安全的保障。

該報導也進一步指出，火災事故發生後，香港特首李家超第一時間召開記者會，承諾優先撲滅火勢、救助被困居民及傷員，並採取行動支持和幫助災民恢復日常生活，最後針對事故進行全面調查。然而，在李家超的記者會結束約 3 小時後，香港警方就公布「火勢蔓延的真實原因」，並逮捕 3 名建築公司負責人，「消防隊員當時甚至尚未完全控制火勢」。

該報導認為，香港政府說一套、做一套的行為，恐進一步激發香港民眾的不滿，「即使香港政府加強了對抗議活動的管控，民眾仍可透過各種網路論壇，抒發自己對當局的不滿」。報導稱，香港過去發生類似的重大悲劇事件時，政府都會進行由獨立法官主持的公開調查，並推出新版法規加強監管，「但現在這些措施，很可能已無法平復香港民眾的不滿情緒」。

該報導總結稱，香港政府針對此次火警事故的後續應對方式，將可能大幅改變民眾對政府甚至北京當局的觀感，強調此次的火災事故很可能成為「中國對香港實際控制力的一次大規模考驗」。

