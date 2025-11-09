近80年來首位訪美敘利亞總統 夏拉抵美先露一手藍球絕技

敘利亞總統夏拉抵美後，與美軍高層打籃球。翻攝ig@asaadhshaibani



敘利亞總統夏拉週六（11/8）歷史性訪問美國，預定週一（11/10）在白宮與美國總統川普會晤。他曾遭美國懸賞1000萬美元（約3.1億元台幣）、遭美軍關押5年，卻也成為近80年來首位訪美的敘利亞總統，抵美後官員分享了他與美軍高層打籃球畫面。

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今年9月曾到紐約參加聯合國大會，今年5月川普（Donald Trump）訪問訪沙烏地阿拉伯期間，夏拉曾赴沙國與川普會面，但正式訪問美國仍是頭一遭，他成為敘利亞1946年獨立至今，79年來首位正式訪問美國的在任總統。

2025年11月8日，敘利亞總統夏拉抵達美國華府，與在美的敘國各界團體代表會面；他預定10日在白宮與川普會面。美聯社

根據敘利亞官媒，夏拉週六抵達華府，隨後會見敘利亞在美各組織代表，計畫週一（11/10）在白宮與川普會面，討論兩國如何在反恐、安全及戰後重建等領域深化合作。

路透社、法新社等報導，外界預期藉此次訪問契機，敘利亞將於華盛頓正式加入美國領導的打擊伊斯蘭國（IS）聯盟，美國也會進一步討論在大馬士革附近設軍事基地事宜。夏拉則會致力尋求美方完全解除對敘利亞的剩餘制裁。

夏拉到美國後，敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）發表一段影片，影片中兩人與美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）、美軍高級軍官蘭伯特（Kevin Lambert）一起投籃，夏拉穿襯衫、打領帶、著皮鞋，露了一手踩三分線長射進球的本事。

夏拉訪問華盛頓前幾天，美國已採取行動解除對敘利亞的制裁，川普對記者表示：「給他們一個奮鬥的機會，我認為（夏拉）到目前為止做得非常好。」他過去曾讚許夏拉為「硬漢」。

2025年5月14日，美國總統川普在沙烏地阿拉伯，與敘利亞臨時總統夏拉（左）會面，右為沙國王儲沙爾曼。美聯社

聯合國安理會上週四（11/6）通過了由美國提交的草案，即起將夏拉及敘利亞內政部長哈塔布（Anas Hasan Khattab）自伊斯蘭國（IS）與「基地組織（Al Qaeda）」制裁名單中除名。

美國國務院緊接著於上週五（11/7）將夏拉從恐怖主義黑名單中移除，發言人皮戈特（Tommy Pigott）讚揚夏拉政府，致力尋找美國失蹤公民及銷毀化武的努力。

夏拉2003年在伊拉克加入「基地」，後遭美軍逮捕，從2006年到2011年遭關押。2012年他創立基地組織旗下的「努斯拉陣線（Nusra Front）」，在敘利亞對抗總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

美國國務院2012年底將「努斯拉陣線」列為恐怖組織，隔年5月將夏拉列為「特別指定的全球恐怖分子」（Specially Designated Global Terrorist）。2016年他領導努斯拉陣線脫離「基地」，與其他團體合併為「沙姆解放組織（HTS）」。2017年美國對他懸賞1000萬美元（約3.1億元台幣）。

去年12月以夏拉率「沙姆解放組織」為首的反抗軍，成功推翻敘利亞阿塞德政權，今年1月底獲任命為敘利亞臨時總統。

