近9成勞工挺週休三日！ 唯一前提「薪資不變」

薪資調查平台《比薪水》發布最新週休三日問卷調查結果，高達89.8%受訪者支持週休三日成為常態，但關鍵前提是薪資必須維持不變。一旦薪水按比例減少，支持度便驟降至12.2%，顯示勞工對工時調整的態度必須兼顧收入保障。

《比薪水》發布最新週休三日問卷調查結果，高達89.8%受訪者支持週休三日成為常態。（示意圖／photo AC）

調查針對週休三日對五大工作指標的改善程度進行詢問，包括工作生活平衡、睡眠、專注、體力、壓力等面向，超過七成受訪者認為有所改善。其中工作生活平衡獲得最高認同，87.4%認為週休三日能有效改善。比較個人前後壓力變化，63.7%表示壓力降低、24.3%維持不變、僅12%感到壓力增加。

週休三日實施後，工作高壓族群（5分制自評4至5分）從55%大幅減少至22.1%，人數減半。18至24歲年輕族群的高壓改善幅度最為顯著。值得關注的是，女性高壓族群比例原為61.7%，週休三日後降至23.7%，降幅超過一半，改善程度明顯大於男性，反映女性在職場承擔的壓力相對較高。

《比薪水》職場性別平等報告指出，僅2.2%勞工認為台灣職場非常平等，43.6%女性認為職場不太平等，比例明顯高於男性。勞動部調查發現，31%女性受僱者面臨睡眠不足問題，10%同時身兼家庭經濟支柱與主要照顧者雙重角色。週休三日帶來的工作與生活平衡改善，有助於提升職業女性工作表現，進而增加企業整體生產力。

針對實施週休三日最擔心的改變，62.2%受訪者憂心薪水減少，其次為48.9%擔心上班時間壓縮導致更加忙碌。人際協作方面較少人擔憂，28.9%擔心聯繫客戶不便、18.2%擔心同事合作困難。若依產業區分，傳產製造業有34.4%認為產業特性不適合推動週休三日。《比薪水》2025年度報告指出，傳產製造業非典型就業比例僅8.5%，需要穩定人力配置，較難適應週休三日制度。

若將週休三日方案分為薪水不變、延長工作時間、薪水按比例減少三種模式，薪水不變支持度高達89.8%，遠超其他方案。延長工作時間支持度僅13%，與減少薪水方案的12.2%相當。台灣年均工時超過2000小時，勞工已承受超長工時負擔，若再延長單日工作時間會降低專注度，且通勤時間不變也壓縮實際休息時間。

2025年立法院通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增教師節、光復節等5個國定假日。9至10月期間出現連續4個三天連假（教師節、中秋、國慶、光復節），網友稱10月為試行週休三日。這波連假帶動推動四日工作制，每週上四天班放假三天的連署活動，已通過公共政策參與平台門檻，政府須於12月7日前正式回應。

2024年台灣平均工時達2030小時，全球排名第五、亞洲第二，僅次於新加坡。台灣有32.4萬勞工每週工時超過50小時，9.6萬人超過60小時，嚴重過勞問題浮現。新加坡雖名列亞洲第一名，但也在去年通過彈性工時指引，當地76%勞工強烈支持彈性工時制度。

雲品溫泉酒店試辦週休三日一年後，履歷數增加10倍、月離職率降至個位數。飯店業向來面臨工時長、流動率高的困境，雲品的成功案例證明，週休三日在服務業同樣可行，還有益企業雇主品牌形象，成為缺工時代的解決方案。

專家認為，企業需要思考如何在四天內維持產出，而非要求勞工用薪水或更長的單日工時換取週休三日。台灣可參考國內外彈性工時經驗，建立相關指引，回應勞工對工作、生活平衡的期待。

