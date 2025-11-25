近9成特教生安置普通高中 全教總：外加名額讓融合教育淪口號

全教總指出，現行高中招生制度下，安置特教生班級人數不減反增，要求教育部檢討制度缺失。（本報資料照）

教育部長期推動融合教育政策，班級有特教生已屬常態，依規定安置特生班級可酌減班級人數，不過，全教總發現，現行高中招生制度下，卻讓酌減人數規定因為與招生員額核定規範相矛盾，而使酌減人數規定形同具文。全教總呼籲教育部全面檢視制度缺失，不要讓融合教育淪為口號。

教育部統計，雖然少子化導致學生總數下降，但特生的鑑出率與安置人數卻逐年提升。112學年度資料顯示，高中階段身心障礙學生共有2萬3834人，其中有2萬1142人安置在普通學校，近9成的身心障礙學生安置於一般高中。

廣告 廣告

依據《高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法》第 4 條規定，普通班每安置 1 名身心障礙學生，得減少 1 至 3 名學生，保障師生教學品質計。然而，依據《身心障礙學生適性安置高級中等學校實施要點》，特生卻是採「外加名額」方式安置，形成教學現場極為荒謬的狀況。

全教總說明，法規本意是「減法」（34人 - 減生人數），行政操作卻變成「加法」（34人 ＋ 外加名額）。在核定招生名額未預留彈性的僵化機制下，學校無法落實減生，導致班級人數不但沒有依法減少，反而因為「外加」而突破班級人數上限。

全教總指出，這種班級中有特殊生，班級學生數卻「不減反增」的不合理現象，讓教師疲於奔命，不僅特殊生得不到適性支持，一般生的權益也會遭到排擠，明顯違背《教育基本法》第8條「適性教育」的保障。

全教總表示，教育部應於招生規劃階段即考量特教安置需求，將於招生總額內預留安置特殊生的員額，而非「外加」於滿額之上。全教總要求教育部立即解決「外加名額」與「減生規定」的法規衝突，建立可操作的配套措施，讓融合教育回歸「保障每一位學生」的初衷，而非成為現場難以承受的負擔。

更多中時新聞網報導

中島美嘉迷上台灣便當

傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜

《誰想當老大》黑幫片喜感爆發