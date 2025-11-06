近900億美元關稅恐不保？ 美最高法院激辯川普權力 保守派法官內部分歧

[Newtalk新聞] 外媒報導，截至 9 月 23 日，美國政府已自全球關稅中收取近 900億美元，最高法院昨（5）日就總統川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施全球關稅的合法性展開辯論，無論保守派或自由派大法官均對行政權力擴張表達疑慮，此案涉及川普能否在未經國會明確授權下，以「國家緊急狀態」為由課關稅，其判決結果將深遠影響美國貿易政策、三權分立原則與全球經濟穩定。

川普今年上任後，稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，援引「IEEPA」制定關稅政策，但此措施遭美多家企業提告，主張政府無權這麼做。目前，美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，最高法院周三聽取兩造陳述後將閉門審議。

《路透社》指出，首席大法官約翰・羅伯茲（John Roberts）在辯論中強調，課徵關稅本質上是對美國人民徵稅，而徵稅權屬於國會核心職權；並質疑川普政府若依據「模糊法條」來獲得對任何國家、產品與期間徵稅的權力，將構成重大授權及法律依據不足，暗示可能適用「重大問題原則」，要求行政部門在涉及重大經濟與政治影響時須取得國會明確授權。

《美國有線電視新聞網》（CNN）進一步報導，羅伯茲直言「似乎不太合適」，並指出該法過去從未被用於徵收關稅。

首席大法官約翰・羅伯茲（John Roberts）質疑川普徵收關稅的權力。 圖：取自 白宮 官方網站

政府律師 D・約翰・索爾（D. John Sauer）試圖引用尼克森時期案例，但保守派大法官艾米・康尼・巴瑞特（Amy Coney Barrett）指出該案僅為中級上訴法院判決，不具最高法院效力。自由派大法官凱坦吉・布朗・傑克森（Ketanji Brown Jackson）則強調，國會制定《國際緊急經濟權力法》初衷在於限制總統緊急權力，而非擴張。

《路透社》提到，保守派大法官布雷特・卡瓦諾（Brett Kavanaugh）指出，尼克森於 1971 年曾根據《國際緊急經濟權力法》前身法律徵收全球關稅，且國會後續立法未修改相關條文，暗示立法機構默許此做法。然而，挑戰方律師尼爾・卡蒂亞爾（Neal Katyal）反駁，尼克森最初並非依據該法徵稅，而是在關稅遭挑戰後才引用條文辯護。《CNN》補充，卡瓦諾在此案中被視為關鍵但立場難測的角色。

美國前總統尼克森於 1971 年曾根據《國際緊急經濟權力法》前身法律徵收全球關稅。 圖：翻攝自維基百科

辯論亦觸及若法院裁定關稅違法，企業是否有權要求退稅。美國海關與邊境保護局數據顯示，自 2 月 4 日至 9 月 23 日，依據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅金額達約 890億美元。《CNN》報導，巴瑞特詢問退稅實際執行方式時，擔憂可能引發混亂，卡蒂亞爾坦承情況「確實很困難」。保守派大法官塞繆爾・阿利托（Samuel Alito）則暗示應盡早處理退稅問題，避免隨時間推移增加金額與複雜性。

美國最高法院。 圖:翻攝自X帳號@CharliesWhiskey

《CNN》指出，自由派法官艾蓮娜・卡根（Elena Kagan）諷刺川普屢次以「緊急狀態」推動爭議政策，導致幾乎半個世界都算緊急。索尼亞・索托馬約（Sonia Sotomayor）則反駁索爾關於「重大問題原則」不適用外交事務的主張，強調關稅本質是稅收問題，應受該原則約束。

